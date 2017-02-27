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Развитие охраняемых территорий – только в диалоге с их жителями

27 февраля 18:15 Экология Леспром

Ситуация, связанная с созданием на территории Поморья новых особо охраняемых лесных территорий стала одной из тем, которые обсуждались на встрече губернатора Архангельской области с представителями бизнес-сообщества региона, которая состоялась на прошлой неделе.

– Внимательное отношение к ООПТ – это цивилизационная задача. Наша цель – сохранить и поддержать те уникальные объекты, которые важны для экологии региона, для жизни будущих поколений, всей страны, да и всего мира. При этом мы должны находиться в постоянном диалоге с жителями этих мест, находить наиболее такие решения, которые не приведут к снижению уровня жизни, – сказал Игорь Орлов.

Правительство планирует завершить эту работу в течение двух месяцев. Уже в мае будет представлен соответствующий проект постановления правительства, который будет вынесен на самое широкое обсуждение.

Дальнейшая программа действий будет определена с учетом мнения представительных органов власти, общественности, арендаторов, экологов и других заинтересованных сторон.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области

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