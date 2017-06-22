Снизить риски: ветеринарной инспекции Поморья поручено внедрить программный метод

Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия в Поморье стало ключевой темой обсуждения на заседании правительства Архангельской области под руководством Алексея Алсуфьева.

Председатель правительства региона отметил особую важность этой тематики, заострив внимание на прошлогодней ситуации, когда в регион были завезены больные сельскохозяйственные животные.

Напомним, тогда в Поморье был зарегистрирован 31 неблагополучный пункт, связанный с африканской чумой свиней.

ЧП коснулось Каргопольского, Коношского, Няндомского, Онежского, Плесецкого, Устьянского, Холмогорского и Шенкурского районов.

— Все случаи заболеваний регистрировались в личных подсобных хозяйствах граждан, – говорит руководитель областной инспекции по ветеринарному надзору Сергей Копосов, – на сельскохозяйственных предприятиях возникновения заболеваний допущено не было.

Главная причина появления в хозяйствах Поморья африканской чумы свиней – реализация и приобретение животных с нарушением требований ветеринарного законодательства.

Для предупреждения подобных ситуаций в феврале этого года председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев утвердил региональный план действий по предотвращению африканской чумы свиней.

Вакцинация и диагностика

Инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области заключила соглашения о межрегиональном взаимодействии с органами исполнительной власти Кировской и Вологодской областей, а также Республики Коми.

Аналогичные соглашения были заключены и министерством природных ресурсов и ЛПК Архангельской области в части регулирования популяции дикого кабана.

— Инспекция осуществляет мониторинговые исследования свинины и мяса дикого кабана, – продолжает Сергей Копосов. – Так, за прошлый год исследовано 148 проб свинины и 107 проб мяса кабана. Болезни не обнаружено.

Особое внимание – профилактической работе, которую проводят подведомственные учреждения инспекции: областная ветеринарная лаборатория, а также районные и городские станции по борьбе с болезнями животных.

На выполнение государственных заданий в прошлом году им было выделено порядка 156 млн рублей из областного бюджета.

Учреждения провели профилактические вакцинации и обработки более 60 тысяч сельскохозяйственных животных.

Кроме того, были организованы диагностические исследования 118 тысяч сельскохозяйственных животных.

Обустройство объектов повышенной опасности

Как подчеркнул Сергей Копосов, большое значение среди профилактических мероприятий имеет обустройство сибиреязвенных захоронений и ликвидация биотермических ям.

На территории региона находится 105 таких объектов.

Систематическая работа по обустройству мест захоронения животных началась в регионе пять лет назад.

— За период с 2012 по 2017 год обустроены 24 скотомогильника, ликвидированы 33 биотермические ямы. По результатам проведения обследований 24 сибиреязвенных захоронений управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Карелия, Архангельской области и НАО, нарушений требований ветеринарно-санитарных правил не выявлено, – отметил Сергей Копосов.

Всего за 2012–2017 годы на обустройство и ликвидацию мест захоронений животных выделено более пяти миллионов рублей из казны региона.

Благополучие жителей и хозяйств региона

По итогам обсуждения Алексей Алсуфьев поставил задачу региональной инспекции осуществлять планирование своей дальнейшей работы путём внедрения программного метода.

При этом должны быть учены все позиции, в том числе укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений, повышение мотивации их персонала, а также выверенная, с учётом всех возможных рисков, профилактическая работа.

— В частности, каждый фактически существующий скотомогильник нужно учесть и на постоянной основе проводить комплекс мероприятий, позволяющий поддерживать подобные объекты в безопасном состоянии, – сказал председатель правительства региона.

Алексей Алсуфьев подчеркнул: именно разработка специальной программы позволит не просто оптимизировать деятельность инспекции и её подведомственных учреждений, но и значительно повысить эффективность работы по снижению потенциальных рисков благополучию жителей и сельскохозяйственных предприятий Поморья.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области