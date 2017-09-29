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Принципы «бережливой поликлиники» начнут внедрять в областном центре

29 сентября 17:25 Инновации Архангельск

На областной научно-практической конференции  «Инновационные технологии развития первичного здравоохранения. Организация работы ФАПов» обсудили реализацию проекта «Бережливая медицина». С докладом выступил председатель Ассоциации организаторов здравоохранения Архангельской области Константин Барышков.

Напомним, что в начале года глава регионального минздрава Антон Карпунов обратился в Ассоциацию организаторов здравоохранения Архангельской области с предложением рассмотреть вопрос создания модели оказания первичной медико-санитарной помощи,ориентированной на пациента.

В число пилотных учреждений вошли:

  • Архангельская городская детская поликлиника;
  • Архангельская городская клиническая поликлиника № 2;
  • Архангельская городская клиническая больница № 4;
  • консультативная поликлиника Архангельской областной клинической больницы;
  • приёмный покой Первой городской клинической больницы имени Е.Е. Волосевич.

Для медработников был проведен общегородской семинар о принципах бережливого производства (lean-технологий). В пилотных учреждениях для коллективов проводились мастер-классы.

Рабочая группа работала над выявлением проблемных зон в части организации работы регистратуры, кабинета медицинской профилактики, работы вспомогательных отделений, таких как лаборатории и отделения функциональной диагностики.

В числе основных направлений, которые будут реализованы в проекте:

  • оптимизация логистики движения пациентов с разделением потоков на больных и здоровых;
  • открытая и вежливая регистратура;
  • создание комфортных условий для пациента в зонах ожидания;
  • организация диспансеризации и профилактических осмотров на принципах непрерывного потока пациентов с соблюдением нормативов времени приема на одного пациента;
  • формирование рациональных маршрутов передвижения по медицинской организации с размещением более посещаемых кабинетов ближе и регистратуре и входу.

— Создание грамотной навигации  позволит создать более комфортные условия для пациентов и сократить время их нахождения в поликлинике, – отметил Константин Барышков.

В ближайшее время пилотные медицинские организации будут защищать свои проекты, после чего смогут приступить к их реализации на практике.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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