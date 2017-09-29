Принципы «бережливой поликлиники» начнут внедрять в областном центре

На областной научно-практической конференции «Инновационные технологии развития первичного здравоохранения. Организация работы ФАПов» обсудили реализацию проекта «Бережливая медицина». С докладом выступил председатель Ассоциации организаторов здравоохранения Архангельской области Константин Барышков.

Напомним, что в начале года глава регионального минздрава Антон Карпунов обратился в Ассоциацию организаторов здравоохранения Архангельской области с предложением рассмотреть вопрос создания модели оказания первичной медико-санитарной помощи,ориентированной на пациента.

В число пилотных учреждений вошли:

Архангельская городская детская поликлиника;



Архангельская городская клиническая поликлиника № 2;



Архангельская городская клиническая больница № 4;



консультативная поликлиника Архангельской областной клинической больницы;



приёмный покой Первой городской клинической больницы имени Е.Е. Волосевич.



Для медработников был проведен общегородской семинар о принципах бережливого производства (lean-технологий). В пилотных учреждениях для коллективов проводились мастер-классы.

Рабочая группа работала над выявлением проблемных зон в части организации работы регистратуры, кабинета медицинской профилактики, работы вспомогательных отделений, таких как лаборатории и отделения функциональной диагностики.

В числе основных направлений, которые будут реализованы в проекте:

оптимизация логистики движения пациентов с разделением потоков на больных и здоровых;



открытая и вежливая регистратура;



создание комфортных условий для пациента в зонах ожидания;



организация диспансеризации и профилактических осмотров на принципах непрерывного потока пациентов с соблюдением нормативов времени приема на одного пациента;



формирование рациональных маршрутов передвижения по медицинской организации с размещением более посещаемых кабинетов ближе и регистратуре и входу.



— Создание грамотной навигации позволит создать более комфортные условия для пациентов и сократить время их нахождения в поликлинике, – отметил Константин Барышков.

В ближайшее время пилотные медицинские организации будут защищать свои проекты, после чего смогут приступить к их реализации на практике.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области