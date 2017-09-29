Принципы «бережливой поликлиники» начнут внедрять в областном центре

На областной научно-практической конференции «Инновационные технологии развития первичного здравоохранения. Организация работы ФАПов» обсудили реализацию проекта «Бережливая медицина». С докладом выступил председатель Ассоциации организаторов здравоохранения Архангельской области Константин Барышков.
Напомним, что в начале года глава регионального минздрава Антон Карпунов обратился в Ассоциацию организаторов здравоохранения Архангельской области с предложением рассмотреть вопрос создания модели оказания первичной медико-санитарной помощи,ориентированной на пациента.
В число пилотных учреждений вошли:
Для медработников был проведен общегородской семинар о принципах бережливого производства (lean-технологий). В пилотных учреждениях для коллективов проводились мастер-классы.
Рабочая группа работала над выявлением проблемных зон в части организации работы регистратуры, кабинета медицинской профилактики, работы вспомогательных отделений, таких как лаборатории и отделения функциональной диагностики.
В числе основных направлений, которые будут реализованы в проекте:
— Создание грамотной навигации позволит создать более комфортные условия для пациентов и сократить время их нахождения в поликлинике, – отметил Константин Барышков.
В ближайшее время пилотные медицинские организации будут защищать свои проекты, после чего смогут приступить к их реализации на практике.