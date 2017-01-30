Подготовка к ЕГЭ: родителям школьников рассказали о методах оценки знаний выпускников

Вопросы подготовки старшеклассников школ Поморья к госэкзаменам стали центральной темой областных родительских собраний, которые провели специалисты министерства образования и науки Архангельской области. В частности, родителям выпускников девятых и одиннадцатых классов рассказали о способах независимой оценки знаний ребят.

Одним из инструментариев проверки качества получаемых в школе знаний является так называемая предварительная диагностика. По сути, это организованная по всем правилам репетиция выпускного экзамена по различным предметам школьной программы. Диагностика проводится во всех регионах России почти десять лет.

Ребятам предоставляется возможность практической отработки навыков заполнения бланков, решения задач, составленных по образу экзаменационных работ прошлых лет. Кроме того, знания школьников проверяют независимые эксперты. Всё это требует определённых финансовых расходов, поэтому предварительная диагностика проводится на платной основе.

– Мы взаимодействуем с Федеральным центром тестирования и Федеральным институтом педагогических измерений, у которых приобретаем пробные экзаменационные работы. Доставляем эти материалы из Москвы, используем специальное программное обеспечение, оплачиваем работу экспертов. Именно на эти цели идут средства, которые вносят желающие принять участие в тестировании, – отметила директор регионального Центра оценки качества образования Ольга Гашева.

Необходимо подчеркнуть, что участие в тестировании исключительно добровольное. Ребята вместе с родителями самостоятельно решают, стоит ли попробовать свои силы в таком тестировании. Полученные оценки никуда не выставляются и ни на что не влияют.

— Наша школа традиционно старается воспользоваться этим шансом, поскольку дети получают независимую оценку знаний, они анализируют, они сравнивают, выявляют слабые места. Ребята участвуют в диагностике исключительно на добровольных началах, поскольку речь идёт об определённых финансовых расходах. Никого не принуждаем, – рассказала представитель Емецкой средней школы имени Николая Рубцова Марина Пантелеева.

По всем вопросам, связанным с итоговой аттестацией выпускников школ Поморья, можно обращаться на специальную «горячую линию», которая открыта в министерстве образования и науки Архангельской области. Звонки принимаются в рабочее время по телефону: 8 (8182) 285-585.Ещё один способ более детально подготовиться к выпускным испытаниям – использование материалов открытого банка заданий, который размещён на сайте Федерального института педагогических измерений. В свободном доступе на портале выложены экзаменационные материалы прошлых лет. Их можно и нужно решать как самостоятельно, так и вместе со своими педагогами, чтобы лучше понять структуру будущих заданий.

— Задания прошлых лет специально выложены в Интернет, чтобы ребята смогли не только лучше подготовиться, но и не поддаваться на мошеннические предложения, которые появляются в сети. Эту цель также преследует и диагностическое тестирование, на котором старшеклассники могут полностью проверить свои знания в режиме экзамена. Но выбор всегда остаётся за ребятами и их родителями, – отметил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Министерство образования и науки Архангельской области