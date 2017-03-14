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Победу в конкурсе творческих работ по «Ликам России» одержало эссе о скульптуре Высоцкого

14 марта 18:30

На официальном закрытии всероссийской художественной выставки «Лики России» председатель жюри и организатор проекта Ольга Попова вручила дипломы победителям творческого конкурса «Экспонат».

Всего в жюри была предоставлена 21 работа. Победителем стал ученик 7 «В» класса гимназии № 3 им. К.П. Гемп Алексей Черников.

Алексей написал работу по скульптуре Высоцкого. Для мальчика именно он – олицетворение России. В его эссе есть такие строки: 

«Вот он – истинный лик России! Её кровный сын, он не может не будоражить нас. В Высоцком всё – сила, бунт, полёт. В Высоцком всё – Высота. А имя Владимир означает «владыка мира». «Всенародный Володя» был и будет именно владыкой для тысяч миров – то есть, для тысяч душ и сердец простых людей».

Поздравляя победителей, министр культуры Архангельской области Вероника Яничек отметила:

«Дети – лучшие люди на земле. Всегда подкупает их искренность, непосредственность, оригинальность в выражении своих мыслей. Есть очень глубокие работы, видно, что авторы действительно прониклись тем, о чем они  писали сочинения».

Ученице архангельской школы № 17 Дарье Яковлевой до победы не хватило всего трёх баллов. Она уже попробовала сама вести экскурсию и под прицелом телекамер и диктофонов рассказала о картине «Деревенька» Виктора Лысюка.

– Пейзаж, по моему мнению, отражает то, как человек мыслит, как он видит мир, – уверена Дарья Яковлева. – Поэтому этот жанр живописи очень важен для русского искусства и для русской культуры в целом. 

Победителю вручили каталог картин Александра Борисова, одного из самых известных художников Русского Севера. Самым активным участникам – коллективу Архангельского педагогического колледжа – вручили каталог выставки «Лики России».

Министерство культуры Архангельской области

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