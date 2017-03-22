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Артём Серов и Виталий Антонов завоевали медали на всемирной зимней Специальной олимпиаде в Австрии

22 марта 13:00 Спорт

Всемирная Специальная олимпиада – это масштабные соревнования, в которых участвуют 2 700 атлетов и 1 100 тренеров из 107 стран. Россия отправила на соревнования 119 человек из 22 регионов страны, в том числе – и спортсменов из Архангельской области.

Соревнования проходят в восьми видах спорта: флорбол (хоккей с мячом в зале), фигурное катание, шорт-трек, горные лыжи, сноуборд, снегоступинг (забег в снегоступах) и лыжные гонки.

Специальную олимпиаду активно поддерживают многие неравнодушные люди. Приветствие спортсменам отправил Президент России Владимир Путин.

В первые же дни соревнований отлично выступили северные спортсмены.

Воспитанник «Центра развития адаптивного спорта» в Архангельской области Артём Серов стал победителем забега на 25 метров на снегоступах.

Кроме него отлично выступил Виталий Антонов. В лыжной гонке на дистанции 1 000 метров он пришел вторым.

— О всей души поздравляю спортсменов и их тренеров Валерию Фокину и Владимира Прилуцкого, всех тех, кто занимается с ребятами, с этой победой. Своими достижениями вы учите никогда не сдаваться и идти вперед, – заявил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Агентство по спорту Архангельской области

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