В рамках II ежегодного форума управляющих компаний обсудили практические аспекты реализации в Архангельской области национального приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда».

— Этот проект – начало нового этапа развития жилищно-коммунального хозяйства. Он подразумевает вдумчивый и творческий подход к процессу формирования комфортной городской среды, при котором муниципалитеты и жители должны разделять и усилия, и ответственность, – отметила в своём выступлении заместитель министра ТЭК и ЖКХ Тамара Лемешева.

Замминистра подчеркнула: муниципалитеты должны взять на себя основную организационную работу, однако непосредственными участниками формирования комфортной городской среды должны стать управляющие компании. Перед УК стоит задача максимально быстро и эффективно включиться в процесс разработки проектов муниципальных программ по благоустройству, принять на себя значительную часть работы с населением.

Ключевой особенностью приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда» является вовлеченность населения на всех этапах реализации мероприятий.

— Именно от жителей должна исходить инициатива, какой парк или какую дворовую территорию благоустроить, именно жители решают, какие мероприятия реализовать. Жители участвуют и в приёмке работ, – заявила Тамара Лемешева.

Напомним, в этом году Правительство РФ распределило между регионами 20 миллиардов рублей на реализацию одной из подпрограмм приоритетного проекта – «Формирование комфортной городской среды».

Архангельская область получила из федерального бюджета 234 миллиона рублей на благоустройство общественных и дворовых территорий муниципальных образований и 8 миллионов – на парков.



Реализацию проекта на федеральном уровне курирует Минстрой России, на уровне региона – министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области.

В соответствии с федеральными требованиями правительством Архангельской области 14 марта утверждены правила предоставления и расходования указанных субсидий и их распределение между муниципальными образованиями. Субсидии на благоустройство парков получат муниципальные образования, на территории которых расположены города с численностью до 250 тысяч человек, таких в нашей области 12.

Субсидии на формирование комфортной городской среды получат все без исключения муниципальные образования, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, при этом не менее 2/3 объема средств субсидии направляется на благоустройство дворов, а 1/3 объема средств – на благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий.

Софинансирование со стороны муниципальных образований должно составлять не менее 5 процентов от объема средств, привлекаемых из областного бюджета.

Допускается расходование средств местных бюджетов на разработку необходимой документации – дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, сметной документации и так далее. Предполагается, что заказчиком по мероприятиям будут выступать администрации муниципальных образований.

— Сроки для реализации мероприятий очень сжатые. Выделенные средства необходимо вложить в конкретные проекты благоустройства до конца этого года, – отметила Тамара Лемешева.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области