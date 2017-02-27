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Игорь Орлов:
«Болельщики должны видеть настоящий спорт, а не театральное представление»

27 февраля 16:15 Спорт

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов дал оценку результатам матча, состоявшегося накануне между архангельским «Водником» и иркутской командой «Байкал-Энергия» в рамках второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги.

— Безусловно, со стороны игроков – это неуважение к болельщикам, которые поддерживают свои клубы, а со стороны организаторов турнира – несомненный провал, – подчеркнул Игорь Орлов. – Очевидно, что порядок организации турниров требует пересмотра. Игроки должны бороться, а не искать удобного партнёра. Болельщики должны видеть настоящий спорт, а не театральное представление. В самое ближайшее время будет дана оценка действиям всех участников этой истории.

Напомним, матч между архангельским «Водником» и иркутской «Байкал-Энергией» завершился  со счетом 9:11 в пользу гостей. Все 20 мячей были забиты обеими командами в свои ворота.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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