Объективные госэкзамены: возобновлена работа телефона доверия ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в преддверии экзаменационной кампании 2017 года возобновляет работу телефона доверия ЕГЭ. Обо всех случаях нарушений при подготовке и проведении единого государственного экзамена можно сообщать по номеру: +7 (495) 104-68-38.

Телефон доверия был создан в прошлом году, чтобы специалисты ведомства могли оперативно получать информацию о различных противоправных действиях: незаконных предложениях приобрести контрольные измерительные материалы, попытках мошенничества во время выпускных экзаменов и т.д.

— Рособрнадзор придерживается политики нетерпимости к любым нарушениям правил проведения ЕГЭ. Нам важно обеспечить абсолютную прозрачность и честность экзаменов, рассчитывая на активное содействие граждан в этом вопросе. С помощью телефона доверия мы не только оперативно реагируем на нештатные ситуации, но и предотвращаем их, – подчеркнул руководитель ведомства Сергей Кравцов.

Стоит отметить, что помимо федерального телефона доверия ЕГЭ жители Архангельской области могут сообщать о любых нарушениях, связанных с организацией и проведением экзаменов, на специальную «горячую линию», которую открыло министерство образования и науки Поморья.

— Специалисты министерства принимают звонки в рабочее время по телефону:

(8182) 285-585. Кроме того, мы готовы оказать любую консультационную помощь по вопросам, связанным с итоговой аттестацией выпускников, – рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Министерство образования и науки Архангельской области