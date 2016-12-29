Порядок выделения субсидий из федерального бюджета на ремонт и обновление материально-технической базы домов культуры обсудили на видеоконференции с главами профильных муниципальных управлений.

Условия представления субсидии таковы: зафиксированный рост числа участников мероприятий, укомплектованный штат, наличие муниципальных программ, предусматривающих проведение ремонта и наличие сметной документации на проведение работ.

— На эту субсидию могут претендовать дома культуры в городах с числом жителей до 50 тысяч человек или в сельской местности, – пояснила министр культуры Вероника Яничек.

Показателем результативности освоения субсидии является количество посещений учреждений культуры, которое устанавливаются соглашением, заключаемым между Министерством культуры России и субъектом РФ.

Министерство культуры Архангельской области