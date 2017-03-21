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«Антиконтрафакт Алко» поможет выявить нелегальную продукцию

21 марта 12:45 Торговля Безопасность Инновации

Новые технологии приходят в сферу борьбы с нелегальными продажами алкоголя: для мобильных телефонов и планшетов разработано приложение «Антиконтрафакт Алко».

Автором инновации выступила Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка.

Как пояснила министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, «Антиконтрафакт Алко» позволяет пользователю определить легальность алкогольной продукции по данным из ЕГАИС, законность продажи спиртного в конкретной торговой точке, а также сообщить о выявленном нарушении.

Скачать мобильное приложение можно по ссылке.

Напомним, что проверить легальность торговли вино-водочными изделиями в розницу и сообщить о нарушениях также возможно на Едином социальном портале алкогольного рынка.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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