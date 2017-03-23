Обновлённый Устьянский семеноводческий центр готовится к первому посеву

В модернизацию Устьянского семеноводческого центра уже вложено около 60 млн рублей

В апреле Устьянский лесной селекционно-семеноводческий центр (ЛССЦ) начнёт посев семян деревьев хвойных пород.

Напомним, год назад ЛССЦ был передан в безвозмездное пользование ГК «УЛК».

Заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников уверен: этот шаг позволит поднять восстановление лесов в Поморье на качественно новый уровень.

— В марте этого года в своём Послании губернатор Игорь Орлов подчеркнул: особое внимание следует уделить рациональному природопользованию, прежде всего, восстановлению лесов. В числе первоочередных задач – обеспечение региона районированным, качественным посадочным материалом, – отметил Виктор Иконников.

Деньги – в дело

На сегодняшний день в модернизацию Устьянского ЛССЦ уже инвестировано около 60 млн рублей, проведён целый ряд мероприятий, в том числе:

забетонированы полы в семи теплицах (площадь каждой 1320 кв метров);



приобретено девять тепловых пушек для обогрева теплиц;



проложено 182 метра теплотрассы (произведена замена наружной теплотрассы на подземную);



заменена система забора воды: пробурены водонапорные скважины, построена насосная станция.



В настоящее время идёт строительство двух дополнительных площадок закаливания по 130 метров каждая.

В ближайших планах – приобретение приточных отопителей для теплиц и закупка компьютерного оборудования для точной дозировки внесения минеральных удобрений. Летом будет протянуто еще 310 метров теплотрассы для подключения к новой котельной.

Сеянцы без стрессов

Сегодня подготовка обновлённого Устьянского ЛССЦ к проведению первого посева выходит на финишную прямую: закупаются семена, субстрат торфа, удобрения, кассеты, подставки.

План на 2017 год – 6 млн сеянцев сосны и ели с закрытой корневой системой.

Как отмечают специалисты, высаживать в лесу сеянцы сосны урожая этого года можно уже осенью. Для этого их размеры должны соответствовать стандарту: рост – 12 см, толщина ствола – 3 мм.

По словам министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области В отличие от ЗКС приживаемость сеянцев с открытой корневой системой составляет от 70 до 85 процентов. Если были нарушены агротехнические сроки, технология посадки либо не соблюдены условия при транспортировке, то их приживаемость снижается до 30 процентов.Константина Доронина, один из важных плюсов – в Устьянах выращивают сеянцы только с закрытой корневой системой (ЗКС).

— У сеянцев с закрытой корневой системой нет проблем с их хранением до высадки в грунт, их можно высаживать в любое время в течение периода вегетации – весной, летом и осенью, – отметил министр. – И главное, их приживаемость составляет более 90 процентов, поскольку при посадке корневая система не травмируется, сеянец не испытывает стресса.

К 2020 году – выйти в лидеры



В России выращиванием посадочного материала с закрытой корневой системой занимаются девять тепличных комплексов и пять лесных селекционно-семеноводческих центров.

Помимо Поморья, ЛССЦ созданы в Республике Татарстан (12 млн сеянцев в год), Ленинградской и Воронежской областях (8 и 6 млн сеянцев в год соответственно), а также в Алтайском крае (4 млн сеянцев в год).

Устьянский ЛССЦ с 6 млн сеянцев в год сейчас находится на четвёртой позиции в стране. Уже в 2018 году цифра должна увеличиться до 9 млн. В дальнейшем планируется построить семь новых теплиц, девять площадок закаливания и выйти к 2020 году на объём 18 млн сеянцев с закрытой корневой системой в год.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области