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«Вместе целая страна!»

Архан­гельск при­со­еди­нил­ся к празд­но­ва­нию трёх­ле­тия возв­ра­ще­ния Крыма.

18 марта 19:00 События Архангельск
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Праздничный концерт «Вместе целая страна!», приуроченный к трёхлетию вхождения Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации, собрал горожан и гостей Архангельска на площади перед театром драмы им. М.В. Ломоносова.

«Крым вернулся домой», – именно так говорили те, кто пришел на концерт в Архангельске, чтобы отметить трёхлетие присоединения Крыма вместе со всей страной. Среди них – и губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

— День воссоединения Крыма с Россией – это праздник особого состояния духа русских людей. Мы – великая страна, мы способны заставить кого угодно себя уважать и считаться со своим мнением. Поэтому и настроение в этот день возвышенно торжественное, уважительное ко всему, что нас окружает,
– сказал Игорь Орлов.

Об итогах всероссийской литературной акции «Крымская весна», которую проводили все волонтерские организации страны, со сцены рассказала региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Валерия Кострикова.

— «С каждой точки – по строчке! Соберем литературную карту России в Крыму!» – с таким посылом добровольцы всей страны, в том числе и Архангельской области, направили  в библиотеки полуострова книги о своем крае. Эта акция объединила все регионы, дала возможность рассказать об их культуре, истории и еще раз доказала, что мы – вместе! – сказала Валерия Кострикова.

Еще одно объединяющее начало – история. В рамках игры «Оборона Севастополя», состоявшейся в этот день, лучшие знания по истории легендарного города показала команда «Ковчег» школы № 43 города Архангельска, второе место – у команды «Барс» из Новодвинска, третье разделили команды школы № 43 и гимназии № 21 областного центра.  

На площадке праздничного мероприятия можно было отведать гречневой каши из полевой кухни, подержать в руках настоящее оружие, получить приз за участие в командных спортивных соревнованиях и попробовать сдать нормативы ГТО.

Праздничное настроение со сцены многочисленным зрителям дарили лучшие творческие коллективы области, а кульминацией концерта стало зажигательное выступление заслуженной артистки России Алёны Апиной.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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