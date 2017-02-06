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Игорь Орлов встретился с министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой

6 февраля 12:25 Арктика – территория диалога Образование Наука

В Москве состоялась рабочая встреча Игоря Орлова с главой Минобрнауки России Ольгой Васильевой. Во встрече также приняла участие ректор Северного (Арктического) федерального университета Елена Кудряшова.

Основной темой разговора стала подготовка к предстоящему форуму «Арктика – территория диалога».

Фото пресс-службы Министерства образования и науки РФГлаве федерального ведомства рассказали о ходе подготовки главной площадки форума – Северного (Арктического) федерального университета. Ольга Васильева отметила, что Минобрнауки намерено принять самое активное участие в мероприятии.

Участники встречи обсудили и дальнейшее развитие Северного (Арктического) федерального университета, в том числе – возможности расширения материальной базы университета, развитие института комплексных исследований Арктики, использование прикладной науки в интересах развития региона и Арктической зоны РФ.

Отдельно обсудили тему строительства школ по программе «Содействие Фото пресс-службы Министерства образования и науки РФсозданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях на 2016–2025 годы».

Игорь Орлов отметил, что в 2016 году в Архангельской области завершено строительство четырёх школ на 2032 места. Губернатор также подчеркнул, что региональное правительство готовит все необходимые документы для дальнейшего участия в программе.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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