Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

В Архангельске назвали победителей чемпионата WorldSkills Russia

17 февраля 17:15
Вот они – молодые профессионалы Поморья!
Вот они – молодые профессионалы Поморья!

Позади три дня чемпионата «Молодые профессионалы Поморья», во время которых 25 студентов колледжей и техникумов Архангельской области сделали первый шаг в мир стандартов WorldSkills.

Конкурсанты демонстрировали свое мастерство в пяти компетенциях: электромонтаж, малярные и декоративные работы; плотницкое дело и парикмахерское искусство; преподаватель младших классов.

По итогам работы экспертной комиссии победителями регионального чемпионата «Молодые профессионалы Поморья» (WorldskillsРоссия) стали:

  • в компетенции «Электромонтаж» – Константин Романюк, Котласский электромеханический техникум;
  • в компетенции «Малярные и декоративные  работы» – Ирина Никитина, Плесецкий торгово-промышленный техникум;
  • в компетенции «Плотницкое дело» – Илья Серхачев, Архангельский финансово-промышленный колледж;
  • в компетенции «Парикмахерское искусство» – Виктория Никонова, Архангельский финансово-промышленный колледж;
  • в компетенции «Преподаватель младших классов» – Ая Гумело, Архангельский педагогический колледж.

Награды победителям и призёрам вручили заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева, руководитель региональных программ Управления регионального развития Союза «Молодые профессионалы» ( WorldskillsРоссия) Людмила Иванюк и министр агропромышленного комплекса и торговли региона Ирина Бажанова.

Победитель в компетенции «Электромонтаж» Константин Романюк (слева)Как признался один победитель в компетенции «Электромонтаж» Константин Романюк, самым сложным в его задании было обнаружить неисправность электропроводки. Но он лучше всех справился с заданием, найдя 8 из 10 проблемных точек.

Победители примут участие в отборочных соревнованиях национального чемпионата Worldskills, которые организованы в семи регионах России. Финал пройдёт в Краснодаре с 16 по 19 мая 2017 года.

Подводя итоги регионального чемпионата, представитель Союза Worldskills Russia Людмила Иванюк отметила высокий уровень его организации.

— Хорошо организованы площадки и рабочие места. Мало того, что представлен полный комплект оборудования, который необходим для выполнения всех модулей национального чемпионата, взятых за основу соревнований. Это сделано эстетично и красиво, чтобы зрители, прежде всего школьники, получили Победители регионального чемпионата примут участие в отборочных турах национальных соревнованийполное впечатление о профессии, – отметила Людмила Иванюк.

В следующем году количество участников и компетенций регионального чемпионата будет увеличено вдвое. Как рассказала Екатерина Прокопьева, планируется организовать состязания по медицинскому уходу, специальностям в машиностроении, ЛПК и сфере туризма.

— Для нас участие в движении Worldskills – это не только популяризация рабочих профессий. Это возможность анализа и поиска новых решений в содержании образовательных программ, повышении квалификации преподавательских кадров. Серьезная работа, направленная на подготовку рабочих кадров и специальностей, соответствующих современным требованиям, – подчеркнула Екатерина Прокопьева.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Образование

17 февраля

В Архан­гель­ске наз­вали победи­те­лей чем­пи­она­та WorldSkills Russia

17 февраля

До пер­вого марта выпуск­ни­ки девя­тых клас­сов дол­жны опреде­литься с госэк­заме­нами

17 февраля

Школь­ники Емец­ка полностью обес­пече­ны спор­тивны­ми объектами

17 февраля

18 фев­раля в САФУ прой­дёт День откры­тых две­рей магист­ра­туры

17 февраля

Опреде­лены пер­вые участ­ни­ки моло­дёж­ного фору­ма «Аркти­ка. Сде­лано в России»

16 февраля

Школь­ники Севе­род­винска стали луч­шими на фору­ме «Моло­дые интел­лек­ту­алы России»

16 февраля

Нас­тупи­ло время робо­тов: чем­пи­онат про­фес­си­ональ­ного мас­терства WorldSkills прео­до­лел «экватор»

15 февраля

Моло­дые учи­теля Поморья учас­тву­ют в кон­курсе «Педа­гоги­чес­кий дебют 2017»

15 февраля

В режиме онлайн: глава Рособр­на­дзора про­ве­дёт встре­чу с роди­теля­ми выпуск­ни­ков школ

15 февраля

Вик­тор Икон­ни­ков: «Кад­ры – глав­ный ресурс, кото­рый дви­га­ет регион вперёд»

15 февраля

WorldSkills – школь­ни­кам: на чем­пи­она­те про­фес­сий органи­зо­ва­ны мас­тер-клас­сы для зрителей

14 февраля

«Дет­ская опер­ная сту­дия» – вновь на боль­шой сцене!

14 февраля

Моло­дые про­фес­си­она­лы сра­зят­ся в регио­наль­ном чем­пи­она­те WorldSkills Russia

14 февраля

Слёт актив­ис­тов детс­ко­го само­уп­равле­ния про­шёл в Верх­не­тоем­ском районе

13 февраля

Пер­вый регио­наль­ный чем­пи­онат WorldSkills: до нача­ла сос­тяза­ний оста­лся один день

13 февраля

В САФУ обсу­дят под­гот­ов­ку к заседа­нию Гос­ком­ис­сии по воп­ро­сам раз­ви­тия Аркти­ки в рам­ках меж­дуна­род­ного форума

10 февраля

ЕГЭ по-вз­рос­лому: роди­тели выпуск­ни­ков школ Поморья сдали экза­мен по рус­ско­му языку

10 февраля

Стать финан­совым кон­суль­тан­том про­ек­та Мин­фина можно бесплатно

10 февраля

Пер­вые диски с фильм­ом «Архан­гельск. 1941–1945» поступи­ли в школы сто­лицы Поморья

["Nothing to render, template heads with {"section":"","tag":"","id":"5ed8c8rs","filter":null,"keys":[],"limit":"9","css":{"fe-3col":true,"fe-block-primary":true,"fe-noaux":true,"fe-shim2":true,"fl":true},"pics":null,"headliner":null,"title":"Похожие новости","readmore":"Все новости сегодня...","reverse":"reverse"}",null]

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия