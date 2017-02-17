В Архангельске назвали победителей чемпионата WorldSkills Russia

Позади три дня чемпионата «Молодые профессионалы Поморья», во время которых 25 студентов колледжей и техникумов Архангельской области сделали первый шаг в мир стандартов WorldSkills.

Конкурсанты демонстрировали свое мастерство в пяти компетенциях: электромонтаж, малярные и декоративные работы; плотницкое дело и парикмахерское искусство; преподаватель младших классов.

По итогам работы экспертной комиссии победителями регионального чемпионата «Молодые профессионалы Поморья» (WorldskillsРоссия) стали:

в компетенции «Электромонтаж» – Константин Романюк , Котласский электромеханический техникум;



в компетенции «Малярные и декоративные работы» – Ирина Никитина, Плесецкий торгово-промышленный техникум;



в компетенции «Плотницкое дело» – Илья Серхачев, Архангельский финансово-промышленный колледж;



в компетенции «Парикмахерское искусство» – Виктория Никонова, Архангельский финансово-промышленный колледж;



в компетенции «Преподаватель младших классов» – Ая Гумело, Архангельский педагогический колледж.



Награды победителям и призёрам вручили заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева, руководитель региональных программ Управления регионального развития Союза «Молодые профессионалы» ( WorldskillsРоссия) Людмила Иванюк и министр агропромышленного комплекса и торговли региона Ирина Бажанова.

Победитель в компетенции «Электромонтаж» Константин Романюк (слева)Как признался один победитель в компетенции «Электромонтаж» Константин Романюк, самым сложным в его задании было обнаружить неисправность электропроводки. Но он лучше всех справился с заданием, найдя 8 из 10 проблемных точек.

Победители примут участие в отборочных соревнованиях национального чемпионата Worldskills, которые организованы в семи регионах России. Финал пройдёт в Краснодаре с 16 по 19 мая 2017 года.

Подводя итоги регионального чемпионата, представитель Союза Worldskills Russia Людмила Иванюк отметила высокий уровень его организации.

— Хорошо организованы площадки и рабочие места. Мало того, что представлен полный комплект оборудования, который необходим для выполнения всех модулей национального чемпионата, взятых за основу соревнований. Это сделано эстетично и красиво, чтобы зрители, прежде всего школьники, получили Победители регионального чемпионата примут участие в отборочных турах национальных соревнованийполное впечатление о профессии, – отметила Людмила Иванюк.

В следующем году количество участников и компетенций регионального чемпионата будет увеличено вдвое. Как рассказала Екатерина Прокопьева, планируется организовать состязания по медицинскому уходу, специальностям в машиностроении, ЛПК и сфере туризма.

— Для нас участие в движении Worldskills – это не только популяризация рабочих профессий. Это возможность анализа и поиска новых решений в содержании образовательных программ, повышении квалификации преподавательских кадров. Серьезная работа, направленная на подготовку рабочих кадров и специальностей, соответствующих современным требованиям, – подчеркнула Екатерина Прокопьева.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области