В Архангельской области состоялся фестиваль робототехники «RoboSTEM 2017»

В минувшие выходные архангельская гимназия № 24 стала центром изучения новейших технологий: здесь состоялся открытый фестиваль робототехники «RoboSTEM».

За победу в состязаниях сражались представители 50 команд из 23 школ Архангельска, Северодвинска и посёлка Уемский (Приморский район).

Обширная программа форума сделала его интересным для участников всех возрастов. Были организованы игровые площадки для дошколят и младших Семён Вуйменков: «Фестиваль стал «центром притяжения» для большого количества талантливых ребят»школьников, выставки для ребят постарше. И, конечно, каждый мог почувствовать себя болельщиком на кибер-состязаниях.

– Фестиваль стал «центром притяжения» для большого количества талантливых ребят. Надеюсь, что его проведение станет доброй традицией, – отметил на открытии «RoboSTEM 2017» министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. – С одной стороны, фестиваль позволяет поддержать школьников в их увлечении робототехникой, с другой – привлечь новых участников, популяризовать это направление инновационного творчества, дать юным северянам почувствовать себя настоящими инженерами и изобретателями.



Воспитывая конструкторов будущего

В гимназии № 24, ставшей центром проведения форума «RoboSTEM», робототехника уже не один год является обязательным предметом школьной STEM расшифровывается как Science, Technology, Engineering, Mathematics, то есть наука, технология, инженерное дело и математика. Название форума отображает, насколько обширных знаний требуют занятия робототехникой.программы.

Как отметил один из идейных вдохновителей фестиваля, учитель информатики гимназии № 24 Денис Копосов, благодаря робототехнике всё больше школьников проявляют интерес к точным наукам.

Сорок процентов выпускников физико-математических классов гимназии выбирают на ЕГЭ информатику и в будущем связывают свою жизнь с новыми технологиями.

Техническое творчество – школа будущих инженеров

Министерство экономического развития Архангельской области уже не первый год оказывает поддержку развитию в регионе инновационного творчества.

В 2014 году при поддержке ведомства был создан Архангельский центр молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ). В 2016 году министерство инициировало создание и развитие в Коряжме аналогичного центра, который получил название «СоЗDатель».

— Залог развития региона – квалифицированные кадры. Без грамотных специалистов модернизация производств становится малоэффективной, а использование новейших технологий – невозможным, – подчеркнул Семён Вуйменков. – «RoboSTEM» показывает, каким интеллектуальным потенциалом обладает Поморье. Убеждён, что ребята, которые в 9 лет могут собирать и программировать роботов, в будущем смогут не только прекрасно работать на сложнейшем оборудовании, но и принимать активное участие в его создании.

Министерство экономического развития Архангельской области