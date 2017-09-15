Промежуточные итоги выполнения мероприятий по благоустройству дворов, общественных территорий и парков рассмотрели на очередном заседании межведомственной комиссии по реализации проекта формирования комфортной городской среды под руководством председателя правительства области Алексея Алсуфьева.

В текущем году на ремонт дворов и общественных территорий предусмотрено 278 миллионов рублей, на благоустройство парков малых город – 9,6 миллиона рублей. Всего планируется благоустроить 170 дворов, 53 общественных территории и 12 парков.

По информации министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Андрея Поташева, заключены 78 из 80 муниципальных контрактов в отношении 165 дворов.

В стадии подписания находится один муниципальный контракт, который включает в себя ремонт четырёх дворов в посёлке Приводино Котласского района. Еще один контракт в отношении двора в Котласе планируется разыграть 27 сентября.

Полностью завершены работы по благоустройству 29 дворов.



Министр отметил, что в ряде муниципалитетов наблюдается выполнение работ с отставанием от графика. Это Архангельск, Северодвинск, Каргопольский, Коношский, Ленский, Пинежский, Плесецкий, Шенкурский, Устьянский районы.

Самое пристальное внимание – ремонту Чумбаровки

Итоги торгов в отношении общественных территорий подведены во всех 25 муниципальных образованиях, заключены 51 из 52 муниципальных контрактов.

Один муниципальный контракт, касающийся пешеходной аллеи вдоль проспекта Троицкий в Архангельске (от ул. Логинова до ул. Садовая) находится в стадии заключения. Завершены работы по благоустройству 19 общественных территорий.

По словам главы Архангельска Игоря Годзиша, 20 дней отставания от графика показывает одна подрядная организация – СМУ-2, исполняющая сразу три контракта: два по общественным зонам, и один – по двору. Среди них знаковый для горожан ремонт пешеходного проспекта Чумбарова-Лучинского.

Игорь Годзиш пояснил, что 14 сентября была проведена очередная проверка хода работ. Собственник и директор компании планируют ускорить темп за счёт увеличения численности работников. Следующая проверка намечена на субботу, 16 сентября.

12 парков малых городов будут благоустроены

Из двенадцати парков, которые запланировано благоустроить в этом году, работы выполнены в шести: в Коряжме, Котласе, Мирном, Новодвинске, Котласском и Шенкурском районах. По остальным паркам заключены контракты.

– Прошу руководителей муниципальных образований, а также представителей общественности контролировать не только сроки исполнения работ, но и их качество, – обратился к участникам заседания Алексей Алсуфьев.

В ходе обсуждения дальнейшей реализации программы «Формирование современной городской среды в Архангельской области на 2018–2022 годы» председатель правительства Алексей Алсуфьев обратил внимание руководителей муниципальных образований на необходимость до 30 сентября представить информацию об инвентаризации дворовых и общественных территорий.

На основании этих документов создаются муниципальные программы, в соответствии с которыми выделяется финансирование из областного и федерального бюджетов.

Следующее заседание комиссии назначено на начало октября.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области