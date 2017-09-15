Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Алексей Алсуфьев:
«Контролировать не только сроки, но и качество благоустройства»

15 сентября 9:45 ЖКХ Комфортная городская среда

Промежуточные итоги выполнения мероприятий по благоустройству дворов, общественных территорий и парков рассмотрели на очередном заседании межведомственной комиссии по реализации проекта формирования комфортной городской среды под руководством председателя правительства области Алексея Алсуфьева.

В текущем году на ремонт дворов и общественных территорий предусмотрено 278 миллионов рублей, на благоустройство парков малых город – 9,6 миллиона рублей. Всего планируется благоустроить 170 дворов, 53 общественных территории и 12 парков.

По информации министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Андрея Поташева, заключены 78 из 80 муниципальных контрактов в отношении 165 дворов.

В стадии подписания находится один муниципальный контракт, который включает в себя ремонт четырёх дворов в посёлке Приводино Котласского района. Еще один контракт в отношении двора в Котласе планируется разыграть 27 сентября.

Полностью завершены работы по благоустройству 29 дворов.

Министр отметил, что в ряде муниципалитетов наблюдается выполнение работ с отставанием от графика. Это Архангельск, Северодвинск, Каргопольский, Коношский, Ленский, Пинежский, Плесецкий, Шенкурский, Устьянский районы.

Самое пристальное внимание – ремонту Чумбаровки

Итоги торгов в отношении общественных территорий подведены во всех 25 муниципальных образованиях, заключены 51 из 52 муниципальных контрактов. 

Один муниципальный контракт, касающийся пешеходной аллеи вдоль проспекта Троицкий в Архангельске (от ул. Логинова до ул. Садовая) находится в стадии заключения. Завершены работы по благоустройству 19 общественных территорий.

По словам главы Архангельска Игоря Годзиша, 20 дней отставания от графика показывает одна подрядная организация – СМУ-2, исполняющая сразу три контракта: два по общественным зонам, и один – по двору. Среди них знаковый для горожан ремонт пешеходного проспекта Чумбарова-Лучинского.

Игорь Годзиш пояснил, что 14 сентября была проведена очередная проверка хода работ. Собственник и директор компании планируют ускорить темп за счёт увеличения численности работников. Следующая проверка намечена на субботу, 16 сентября.

12 парков малых городов будут благоустроены

Из двенадцати парков, которые запланировано благоустроить в этом году, работы выполнены в шести: в Коряжме, Котласе, Мирном, Новодвинске, Котласском и Шенкурском районах. По остальным паркам заключены контракты.

– Прошу руководителей муниципальных образований, а также представителей общественности контролировать не только сроки исполнения работ, но и их качество, – обратился к участникам заседания Алексей Алсуфьев.

В ходе обсуждения дальнейшей реализации программы «Формирование современной городской среды в Архангельской области на 2018–2022 годы» председатель правительства Алексей Алсуфьев обратил внимание руководителей муниципальных образований на необходимость до 30 сентября представить информацию об инвентаризации дворовых и общественных территорий.

На основании этих документов создаются муниципальные программы, в соответствии с которыми выделяется финансирование из областного и федерального бюджетов.

Следующее заседание комиссии назначено на начало октября.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Районы

15 сентября

Из Хол­мо­гор в Архан­гельск: Ломо­нос­ов­ская эстафе­та прой­дёт в Поморье 17 сентября

15 сентября

Мезен­ский район на Мар­гари­тин­ской ярмарке предс­та­вят как поющий и мас­теро­вой край

15 сентября

Дорож­ники Поморья ищут спо­собы эффек­тив­ной борь­бы с бор­щеви­ком

15 сентября

Дело­вая про­грамма Мар­гари­тин­ки: как с помощью биз­неса можно ожи­вить деревню

15 сентября

Виног­рад­ов­ский район везёт на Мар­гари­тин­ку юных музы­кан­тов и сли­воч­ное масло

15 сентября

Алек­сей Алсуфьев: «Конт­ро­ли­ро­вать не толь­ко сро­ки, но и качес­тво бла­го­ус­тройства»

14 сентября

ГТРК «Поморье» пере­хо­дит на циф­ро­вой формат

14 сентября

Мар­гари­тин­ской ярмарке – от доб­рых мас­те­ров из Коноши

14 сентября

На Мар­гари­тин­ке Хол­мог­ор­ский район соби­ра­ет­ся уди­вить картошкой

14 сентября

Иван Куляв­цев высту­пил перед предп­ри­ни­ма­те­лями При­морс­ко­го района

12 сентября

АПК «Безо­пас­ный город»: дано добро на про­мыш­лен­ную эксплу­ата­цию

12 сентября

В Октябрьск­ом пси­хон­ев­роло­гич­ес­ком интерна­те модер­низи­ро­ва­на котельная

11 сентября

Биз­нес-упол­номо­чен­ный встре­тит­ся с предп­ри­ни­ма­те­лями При­морс­ко­го района

11 сентября

В Архан­гель­ской области избра­ны 333 депу­тата и один глава сель­ского поселения

11 сентября

18 новых автобу­сов полу­чат школы Поморья

10 сентября

В Поморье сос­то­ит­ся пер­вый ремес­ленный форум «Зем­ля мастеров»

9 сентября

В Кот­ласе сос­то­ялось откры­тие ново­го помеще­ния лес­нич­ес­тва

8 сентября

В трёх райо­нах области кон­курсные комис­сии про­вели отбор кан­дида­тов на дол­жность глав

8 сентября

Вель­ское хоз­яйс­тво «Пеж­ма» полу­чит льг­от­ные инвести­ции на раз­ви­тие про­из­водства

Похожие новости

15 сентября Районы

Алек­сей Алсуфьев: «Конт­ро­ли­ро­вать не толь­ко сро­ки, но и качес­тво бла­го­ус­тройства»

31 августа ЖКХ

Ан­дрей Шес­та­ков: «Мони­тор­инг реали­за­ции про­ек­та фор­миро­ва­ния ком­форт­ной город­ской среды ведёт­ся ежед­невно»

30 августа Губернатор

Цен­траль­ный сквер Пле­сец­ка ста­нет более ком­фортным для жителей

24 августа Губернатор

Про­ек­ты раз­ви­тия моно­горо­дов: от повседн­ев­ности к перс­пе­кти­вам роста

23 августа ЖКХ

Фор­миро­ва­ние ком­форт­ной город­ской сре­ды: рабо­та про­дол­жа­ет­ся

18 августа Районы

Бла­го­ус­тройство – в каж­дый двор!

11 августа Губернатор

Лес­ные инвестпро­ек­ты на юге области: ком­форт для жите­лей плюс раз­ви­тие биоэ­нер­гети­ки

10 августа ЖКХ

Игорь Орлов: «Реа­ли­за­ция прио­рит­ет­ного про­ек­та – это отлич­ная воз­можность руко­води­те­лям муни­ципа­ли­те­тов бла­го­ус­троить свои тер­рито­рии»

11 августа ЖКХ

Общест­вен­ное обсужде­ние регио­наль­ной про­граммы бла­го­ус­тройства город­ской среды про­дол­жа­ет­ся

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия