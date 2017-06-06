Областной проект по развитию реабилитационной помощи детям представили в Вологде

В Вологде состоялась защита проекта «Оптимизация работы учреждений здравоохранения Архангельской области по развитию реабилитационной помощи детскому населению», который представили медики из Архангельска.

Цель проекта – создание модели комплексной реабилитационной помощи детям с использованием ресурсов домов ребёнка и детских поликлиник.

В ходе его разработки был проведён анализ потребности в реабилитации детского населения области. Разработана модель выездной бригады абилитации, создание коек «мать и дитя» на базе дома ребёнка и работа групп «передышек» в социальной квартире.

Над проектом работали главный врач Архангельского специализированного дома ребенка Ирина Кравцова, главный врач Архангельской детской городской поликлиники Олег Коробейников, заместитель главного врача Приморской центральной районной больницы Наталья Никуличева, заместитель главного врача по экономике Северодвинской станции скорой помощи Светлана Иванова, заместитель главного врача по экономике Северодвинской детской больницы Ольга Соломникова.

Проект признан лучшим в рамках курса «Управление в сфере здравоохранения» Вологодского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Члены комиссии отметили высокий уровень доклада, инновационный подход и практическую значимость представленного проекта.

Министерство здравоохранения Архангельской области