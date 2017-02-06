Архангельск вошел в первую десятку городов воинской славы России, популярных у туристов

Сервис поиска отелей RoomGuru.ru выявил самые популярные у туристов города воинской славы России. Рейтинг составлен по данным броней отелей за последний год, сообщает пресс-служба сервиса.

В Топ-10 самых популярных у туристов городов воинской славы входят Петрозаводск, Выборг, Дмитров, Орел, Белгород, Псков, Воронеж, Архангельск, Владивосток и Хабаровск.



По данным сервиса RoomGuru.ru, дешевле всего обойдется проживание в гостиницах Белгорода: в среднем 2,2 тысячи рублей в сутки, а дороже всего – в отелях Владивостока (3,2 тысячи рублей).

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области