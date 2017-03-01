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Начала работу передвижная юридическая приемная для пожилых сельских жителей

1 марта 10:30 Общество НКО

Социальный проект «Передвижная юридическая приемная для пожилых граждан на селе» был признан победителем конкурса проектов некоммерческих организаций и получил «президентский грант» на организацию бесплатных юридических консультаций для жителей глубинки Архангельской области.

В рамках реализации проекта в поселке Двинской Березник Виноградовского района прошел правовой семинар, организованный автономной некоммерческой организацией «Центр юридической помощи «Защита»» при поддержке совета ветеранов и библиотечной сети Виноградовского района.  

   В обучающем семинаре приняли участие более 40 участников из каждого муниципального образования Виноградовского района.  

Перед ними выступили прокурор Виноградовского района, начальник районного отделения «МФЦ», директор  комплексного Центра  обслуживания граждан, специалисты налоговой службы и пенсионного фонда. Они ответили на основные вопросы по налоговому, пенсионному, жилищному законодательству, которые чаще всего интересуют граждан.

  Руководитель проекта «Передвижная юридическая приемная для пожилых граждан на селе» Ирина Ткачева сообщила, что  в рамках проекта также пройдут обучающие семинары «Уроки правовой грамотности для пожилых людей».

На весь период реализации проекта с февраля по сентябрь 2017 года  открыта «Горячая правовая линия» по тел. 8(818) 31 2 10 16 и правовая  интернет-приемная на сайте www.anо29.ru. 

Для пожилых граждан выпущены информационные листы «Полезные телефоны». 

По результатам проекта планируется издать правовой бюллетень «Защити свои права», где будут указаны типичные нарушения прав пожилых граждан Архангельской области с указанием практических способов их защиты.

Директор департамента по внутренней политике Юрий Попелышев подчеркнул, что некоммерческая организация «Центр юридической помощи «Защита»» имеет опыт реализации социально ориентированных проектов, не раз становясь победителем конкурсов проектов СО НКО, организованных правительством Архангельской области.  

— В этом году проект центра юридической помощи был поддержан экспертной комиссией Общероссийского  движения «Гражданское достоинство» в рамках президентского конкурса проектов. Мы уверены, что он будет успешно реализован и поможет жителям сельских поселений лучше ориентироваться в законодательстве, – сказал Юрий Попелышев.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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