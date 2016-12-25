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Глава Поморья выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем

25 декабря 18:45

От имени всех северян, от себя лично губернатор Архангельской области Игорь Орлов выразил искренние соболезнования родным и близким экипажа и пассажиров Ту-154, потерпевшего катастрофу в районе Сочи.

На борту самолета находился и наш земляк, корреспондент «Первого канала» Дмитрий Рунков, который начинал свою творческую карьеру в телекомпании «Поморье». Губернатор лично выразил соблезнования матери погибшего журналиста Натальее Алексеевне. Со стороны правительства региона ей будет оказана вся необходимая помощь.

— Это страшная трагедия. Мы потеряли очень ярких, талантливых людей. Наша область скорбит вместе со всей Россией, – сказал Игорь Орлов. – Очень тяжело пережить эту утрату. Я хочу пожелать мужества всем родным, друзьям и коллегам погибших.

Напомним, что Президент России Владимир Путин подписал Указ, согласно которому 26 декабря объявлен в России днём траура в связи с авиационной катастрофой, произошедшей сегодня над Чёрным морем.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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