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Игорь Орлов поздравил северян с Днём России

12 июня 11:00 Общество
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Дорогие земляки!

Примите самые искренние поздравления с Днём России, праздником, который стал символом национального единения и общей ответственности за нашу страну!

Мы все разные – у нас разные интересы и судьбы, разные мечты. Но все мы – граждане великой страны, страны с многовековой историей, с величайшими достижениями в науке и культуре. Нам есть чем гордиться и есть, о чем вспомнить!

Но у России не только богатое прошлое, но и, без сомнений, светлое будущее. И сегодня мы все вместе, ежедневным трудом, своей ответственностью строим это будущее для наших детей и внуков, для нашей страны.

Давайте всегда помнить слова великого полководца Александра Васильевича Суворова: «Природа произвела Россию только одну. Она соперниц не имеет. Мы русские, мы все одолеем!».

Успехов во всех добрых делах! Счастья, здоровья, добра!

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов

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