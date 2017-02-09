В республике Коми завершилось первенство Северо-Западного федерального округа по лыжным гонкам, на котором отлично проявили себя спортсмены Архангельской области.

Степан Голышев завоевал золотую медаль в спринте и гонке классическим стилем на дистанции 15 километра.

Елизавета Филимонова завоевала «бронзу» в классическом спринте и «серебро» в гонке классическим стилем на дистанции 10 километра.

В последний соревновательный день женская команда Поморья заняла второе место в эстафете 4 по 3 километра. В общем командном зачете команда Архангельской области заняла третье место, уступив сборным из Санкт-Петербурга и Республики Коми.

— Успех нашей команды в очередной раз показал силу архангельской школы лыжного спорта. Теперь северяне должны успешно выступить и на «домашнем» финале VIII зимней спартакиады учащихся России, которая пройдёт в начале марта в Устьянском районе, – отметил руководитель агентства по спорту Александр Кузнецов.

Агентство по спорту Архангельской области