Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Энергетики региона готовы к международному арктическому форуму

16 января 14:30 Арктика Энергетика
Глава региона обратил особое внимание на необходимость увеличения энергомощностей города Архангельска
Глава региона обратил особое внимание на необходимость увеличения энергомощностей города Архангельска

Вопросам подготовки к международному форуму «Арктика – территория диалога» уделили особое внимание на встрече губернатора Архангельской области Игоря Орлова и генерального  директора ПАО «Россети» Олега Бударгина.

Как сообщил Олег Бударгин, для обеспечения бесперебойной работы масштабного мероприятия уже сейчас проводится обследование существующих систем энергоснабжения ключевых площадок форума. Планируется также Форум «Арктика – территория диалога» пройдёт в Архангельске с 29 по 31 марта 2017 года с участием полутора тысяч гостей: представителей зарубежных государств, международных организаций, научных кругов и бизнеса.обеспечить их резервными источниками электропитания.

Кроме того, во время встречи обсудили перспективы развития электросетевого комплекса Поморья.

В 2017–2020 годах на развитие энергосистемы планируется направить почти 3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба филиала ПАО «МРСК Северо-Запада «Архэнерго».

Олег Бударгин подчеркнул важность сотрудничества с региональными властями для повышения эффективности развития энергосистемы. По его словам, необходимо включать строящиеся объекты в территориальные программы Олег Бударгин: за последние три года инвестиции ГК «Россети» в проекты в Архангельской области составили 2,4 млрд рублейразвития региона для обеспечения востребованности новых мощностей.

Игорь Орлов заявил, что правительство Архангельской области готово содействовать реализации планов развития электроэнергетики региона и предложил  оформить такую программу как инвестиционный проект.

Глава региона обратил особое внимание на необходимость увеличения энергомощностей города Архангельска с учётом планов развития города и реализации крупных арктических проектов.

Игорь Орлов также поблагодарил энергетиков за качественную подготовку к осенне-зимнему периоду. Олег Бударгин отметил, что архангельский филиал МРСК Северо-Запада  успешно справляется с нагрузками, несмотря на непростые погодные условия.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Губернатор

16 января

Энер­гети­ки регио­на гото­вы к меж­дуна­род­ному аркти­чес­кому форуму

16 января

Про­фил­ак­тика про­ис­шест­вий на льду оста­ёт­ся прио­ри­те­том для влас­тей Поморья

16 января

Аплод­ис­менты – молодым!

13 января

Талант плюс ответст­вен­ность

13 января

Кап­ремонт в Поморье: про­межу­точ­ные итоги и новые задачи

13 января

Игорь Орлов поздра­вил работ­ни­ков СМИ с про­фес­си­ональ­ным празд­ни­ком

12 января

Луч­ших бла­гот­вори­те­лей Поморья отме­тят на губер­нат­ор­ском приё­ме молодежи

11 января

Наци­ональ­ные парки Поморья – север­ные фор­посты Года экологии

10 января

Олим­пи­ада «Нас­ледни­ки Ломо­носо­ва» стар­ту­ет в тре­тий раз

9 января

Область дос­тойно выдер­жала испыта­ние морозами

31 декабря

Игорь Орлов поздра­вил зем­ля­ков с нас­тупа­ющим Новым годом

28 декабря

В Архан­гель­ске сос­то­ялась тра­дици­он­ная губер­нат­ор­ская ново­год­няя ёлка

27 декабря

Госу­дарст­вен­ный совет: воп­росы сох­ране­ния при­роды обсуди­ли в пред­две­рии Года экологии

27 декабря

Игорь Орлов: «Ар­кти­ка для нас – это стра­те­ги­чес­кий проект»

27 декабря

Игорь Орлов под­дер­жал идею соз­да­ния цен­тра помощи аут­ич­ным детям

26 декабря

Откро­вен­ные ответы на острые вопросы

26 декабря

Пред­ново­год­ний раз­го­вор с губер­нато­ром Иго­рем Орловым на кана­ле «Свой регион»

26 декабря

Игорь Орлов встре­тил­ся с руко­води­те­ля­ми регио­наль­ного отделе­ния «Народ­ного фронта»

23 декабря

Игорь Орлов обсу­дил с гла­вами муни­ципа­ли­те­тов Поморья внед­ре­ние инвести­ци­он­ного стандарта

Похожие новости

16 января Губернатор

Энер­гети­ки регио­на гото­вы к меж­дуна­род­ному аркти­чес­кому форуму

11 января Губернатор

Наци­ональ­ные парки Поморья – север­ные фор­посты Года экологии

27 декабря Губернатор

Игорь Орлов: «Ар­кти­ка для нас – это стра­те­ги­чес­кий проект»

9 декабря Губернатор

Поморье гото­вит­ся при­нять гос­тей меж­дуна­род­ного аркти­чес­кого форума

23 ноября Губернатор

Игорь Орлов рас­ска­зал в Мос­кве о путях реше­ния эко­но­ми­чес­ких про­блем «северов»

22 ноября Губернатор

ТАСС ста­нет информа­ци­он­ным парт­нё­ром фору­ма «Аркти­ка –тер­рито­рия диалога»

21 ноября Губернатор

Архан­гель­ская область – опора Рос­сии в осво­ении Арктики

21 ноября Губернатор

В Мос­кве стар­ту­ют «Дни Арктики»

8 декабря ЖКХ

Ситу­ация с теп­лос­наб­жени­ем Соль­выче­год­ска – на конт­ро­ле губер­нато­ра

5 декабря Губернатор

Игорь Орлов: «Нор­мати­вы теп­лос­наб­же­ния дол­жны соб­людать­ся неу­кос­нитель­но!»

29 ноября ЖКХ

Опуб­лико­ван рей­тинг муни­ципа­ли­те­тов в сфере ТЭК и ЖКХ

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия