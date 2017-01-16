Энергетики региона готовы к международному арктическому форуму

Вопросам подготовки к международному форуму «Арктика – территория диалога» уделили особое внимание на встрече губернатора Архангельской области Игоря Орлова и генерального директора ПАО «Россети» Олега Бударгина.



Как сообщил Олег Бударгин, для обеспечения бесперебойной работы масштабного мероприятия уже сейчас проводится обследование существующих систем энергоснабжения ключевых площадок форума. Планируется также Форум «Арктика – территория диалога» пройдёт в Архангельске с 29 по 31 марта 2017 года с участием полутора тысяч гостей: представителей зарубежных государств, международных организаций, научных кругов и бизнеса.обеспечить их резервными источниками электропитания.

Кроме того, во время встречи обсудили перспективы развития электросетевого комплекса Поморья.

В 2017–2020 годах на развитие энергосистемы планируется направить почти 3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба филиала ПАО «МРСК Северо-Запада «Архэнерго».

Олег Бударгин подчеркнул важность сотрудничества с региональными властями для повышения эффективности развития энергосистемы. По его словам, необходимо включать строящиеся объекты в территориальные программы Олег Бударгин: за последние три года инвестиции ГК «Россети» в проекты в Архангельской области составили 2,4 млрд рублейразвития региона для обеспечения востребованности новых мощностей.

Игорь Орлов заявил, что правительство Архангельской области готово содействовать реализации планов развития электроэнергетики региона и предложил оформить такую программу как инвестиционный проект.

Глава региона обратил особое внимание на необходимость увеличения энергомощностей города Архангельска с учётом планов развития города и реализации крупных арктических проектов.

Игорь Орлов также поблагодарил энергетиков за качественную подготовку к осенне-зимнему периоду. Олег Бударгин отметил, что архангельский филиал МРСК Северо-Запада успешно справляется с нагрузками, несмотря на непростые погодные условия.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области