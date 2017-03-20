ЕГЭ–2017: Поморье готово к проведению досрочного этапа государственных экзаменов

Пункты проведения единого государственного экзамена Архангельской области готовы к досрочному этапу ЕГЭ–2017. Организованы все необходимые технические оценочные процедуры, предваряющие начало итоговой аттестационной кампании, которая стартует 23 марта.

Стоит отметить, что проверку технологической готовности пунктов проведения ЕГЭ осуществляла Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). В частности, было организовано пробное тестирование новых технологий.

Речь идёт о дистанционной печати и сканировании контрольных измерительных материалов. Напомним, прямо в аудиториях, на глазах ребят, задания будут распечатываться, а после того, как экзамен закончится, работы отсканируют и направят на проверку.

— Эта технология пришла на замену традиционной доставке пакетов с материалами, которая требовала много времени и ресурсов. В этом году все пункты проведения ЕГЭ, а их в нашем регионе только во время основной волны госэкзаменов будет открыто более 80, перейдут на эту технологию, – отметил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

В ходе специальной тренировки отрабатывались детали перевода бланков с ответами в электронный вид и передачи зашифрованной информации в Региональные центры обработки информации. Такая проверка пунктов проведения ЕГЭ прошла по всей стране.

— По итогам состоявшихся мероприятий можно сделать вывод о технологической готовности субъектов Российской Федерации к проведению ЕГЭ, – заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Министерство образования и науки Архангельской области