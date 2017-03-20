Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

ЕГЭ–2017: Поморье готово к проведению досрочного этапа государственных экзаменов

20 марта 12:15

Пункты проведения единого государственного экзамена Архангельской области готовы к досрочному этапу ЕГЭ–2017. Организованы все необходимые технические оценочные процедуры, предваряющие начало итоговой аттестационной кампании, которая стартует 23 марта.

Стоит отметить, что проверку технологической готовности пунктов проведения ЕГЭ осуществляла Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). В частности, было организовано пробное тестирование новых технологий. 

Речь идёт о дистанционной печати и сканировании контрольных измерительных материалов. Напомним, прямо в аудиториях, на глазах ребят, задания будут распечатываться, а после того, как экзамен закончится, работы отсканируют и направят на проверку.

— Эта технология пришла на замену традиционной доставке пакетов с материалами, которая требовала много времени и ресурсов. В этом году все пункты проведения ЕГЭ, а их в нашем регионе только во время основной волны госэкзаменов будет открыто более 80, перейдут на эту технологию, – отметил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

В ходе специальной тренировки отрабатывались детали перевода бланков с ответами в электронный вид и передачи зашифрованной информации в Региональные центры обработки информации. Такая проверка пунктов проведения ЕГЭ прошла по всей стране.

— По итогам состоявшихся мероприятий можно сделать вывод о технологической готовности субъектов Российской Федерации к проведению ЕГЭ, – заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Министерство образования и науки Архангельской области

Образование

20 марта

ЕГЭ–2017: Поморье гото­во к про­веде­нию дос­рочно­го этапа госу­дарст­вен­ных экзаменов

20 марта

Новым пре­зи­ден­том Ломо­нос­ов­ско­го фонда избран Конс­та­нтин Лобанов

20 марта

Более 250 луч­ших юных истори­ков Рос­сии прие­дут в Архан­гельск

18 марта

«Нас­ледни­ки Ломо­носо­ва»: тре­тий сезон

17 марта

В Поморье про­тес­тиро­вали сис­тему виде­онаб­люде­ния на ЕГЭ

17 марта

Школы Севе­род­винска – луч­шие в «Увлека­тель­ном путе­шес­твии по Архан­гель­ской области»

16 марта

Юные севе­ряне вновь ста­нут геро­ями про­граммы «Пока все дома»

16 марта

Иннова­ции в про­фтех­об­разо­ва­нии обсу­дят на меж­дуна­род­ной кон­фер­ен­ции в Архан­гель­ске

15 марта

Лев Левит: «СГМУ соз­да­ет кон­туры новой сис­темы медо­бес­пече­ния в Арктике»

15 марта

Аркти­чес­кий пла­ву­чий уни­вер­си­тет в 2017 году отпра­вит­ся изу­чать «Аркти­кум Инкогни­та»

15 марта

«Нас­ледни­ки Ломо­носо­ва» блес­нут зна­ни­ями исто­рии осво­ения Арктики

15 марта

Биб­ли­оте­ка имени Н. А. Доб­ролю­бова приг­лаша­ет на День эко­ло­ги­чес­ких знаний

15 марта

Вни­ма­нию СМИ: откры­та аккре­ди­та­ция на дос­рочный этап ЕГЭ–2017

14 марта

«Месяц безо­пас­ного Интерне­та» в шко­лах Поморья

13 марта

Сту­ден­тов и учё­ных Поморья приг­лаша­ют «Постичь Арктику»

13 марта

Как попасть в «Артек» или «Орлён­ок»?

13 марта

В апреле стар­шек­лас­сни­ки Поморья смо­гут побывать на обо­рон­ных пред­при­ятиях региона

10 марта

На весен­них кани­ку­лах – в Музей леса!

10 марта

Школь­ница из Архан­гель­ска вышла в финал телеп­рог­рам­мы «Умницы и умники»

["Nothing to render, template heads with {"section":"","tag":"","id":"5hb96koj","filter":null,"keys":[],"limit":"9","css":{"fe-3col":true,"fe-block-primary":true,"fe-noaux":true,"fe-shim2":true,"fl":true},"pics":null,"headliner":null,"title":"Похожие новости","readmore":"Все новости сегодня...","reverse":"reverse"}",null]

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия