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1 июня под Северодвинском пройдет турслёт для воспитанников социальных учреждений

31 мая 16:45 Семья

В рамках празднования Дня защиты детей под Северодвинском на реке Солза состоится областной туристический слёт воспитанников областных учреждений социального обслуживания семьи и детей.

Его традиционно организуют региональное министерство труда, занятости и социального развития совместно с общественным движением «Совет отцов Архангельской области». 

В мероприятии примут участие команды из детских учреждений Приморского и Каргопольского районов, а также из Архангельска, Северодвинска и Новодвинска.

Более 60 участников туристического слета будут состязаться в установке палатки, разжигании костра, преодолении препятствий, оказанию первой помощи. В рамках турслёта пройдут мастер-классы по футболу, скалолазанию и поварскому искусству, а также первенство по лазертагу.

Победители и участники слета получат дипломы, грамоты и ценные призы.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

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