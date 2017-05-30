Вышел в свет V том Поморской энциклопедии «Города, районы, люди Архангельской области»

Писатель и журналист Виктор Толкачёв стал автором около 40 статей о Новой Земле и Ненецком автономном округе

Торжественная презентация заключительного тома уникального издания состоялась в Северном (Арктическом) федеральном университете. Символично, что он был издан в год 80-летия образования Архангельской области и стал достойным подарком к юбилею родного края.



Пятый том Поморской энциклопедии объединил информационно-аналитические материалы об Архангельской области в её современных границах и о существующих административно-территориальных образованиях – Ненецком автономном округе, городах и районах области, их особенностях, природных условиях, историческом развитии, современной экономической обстановке, социальной инфраструктуре.

Славные имена Поморья

Особое место в энциклопедии занимают материалы о людях, которые оставили значительный след в истории нашего края. Биографические статьи тома посвящены как уроженцам Поморья, так и тем, для кого Север стал второй родиной.

Среди них – Герои Советского Союза, кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда, участники революций и войн, общественные и государственные деятели, деятели науки, культуры, искусства, заслуженные и почётные работники разных отраслей.

Некоторые имена впервые открыты широкому кругу общественности и представляют особый интерес для исследователей, краеведов и любителей истории родного края.

Монументальный свод знаний

Работа над заключительными томом Поморской энциклопедии, начиная от замысла до воплощения, длилась девять лет, с 2008 года.Идея создания Поморской энциклопедии принадлежит секретарю правления Союза писателей СССР, почётному доктору САФУ Александру Михайлову. Её подхватил ректор Поморского государственного университета Владимир Булатов. Инициативу ПГУ поддержали Ломоносовский фонд и правительство Архангельской области. Научно-редакционный совет энциклопедии возглавил вице-президент Российской Академии наук, наш земляк, академик Николай Лаверов.

Это издание стало рекордным по многим показателям. Над ним работали 1130 авторов, объём тома составил 1 007 страниц на которых поместились 2 855 статей, в том числе 1 485 биографий.

В целом работа над уникальным пятитомником заняла более двадцати лет. Было написано около одиннадцати с половиной тысяч статей.

Энциклопедия составила монументальный свод знаний по истории, природе, культуре, экономике, поселениях и людях Архангельской области.

Следующий шаг – Арктика

— Сегодня мы можем сказать – Поморская энциклопедия стала достоянием нашей земли! – сказал председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев.

От лица губернатора Игоря Орлова он выразил благодарность редакционной коллегии пятого тома Поморской энциклопедии, авторам и творческим коллективам муниципальных образований, которые трудились над созданием уникального труда.

Вице-спикер Государственной Думы РФ Ольга Епифанова предложила устроить презентацию Поморской энциклопедии в нижней палате парламента, а заместитель председателя областного Собрания депутатов Юрий Сердюк выразил надежду, что следующим шагом станет энциклопедический труд об Арктике.

Готовится электронная версия энциклопедии

Главный редактор пятого тома Поморской энциклопедии, ректор САФУ Елена Кудряшова поделилась новостью, что уже началась оцифровка первых томов Поморской энциклопедии. Электронная версия появится на сайте Российской государственной библиотеки, а впоследствии – и на региональных ресурсах.

Во время презентации пятого тома Поморской энциклопедии состоялось награждение почётными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами членов редакционной коллегии и авторов, которые внесли большой вклад в подготовку издания.

Особые слова благодарности были высказаны главному редактору редакции Поморской энциклопедии Валентине Базаркиной, под началом которой была проделана огромная работа по созданию этого монументального исследовательского труда.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области