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Для мобильной торговли – упрощённый порядок работы

27 марта 13:00 Общество Бизнес Торговля

Введение новых правил и закрепление упрощённого порядка работы для мобильных торговых объектов позволит увеличить доступность товаров для жителей отдалённых территорий, а также даст новый толчок развитию малого и среднего бизнеса.

Эта тема вошла в число вопросов, получивших широкое обсуждение в рамках коллегии Министерства промышленности и торговли России.

В мероприятии участвовали председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, его заместители Дмитрий Рогозин и Аркадий Дворкович, глава Минпромторга России Денис Мантуров, а также представители Российского союза промышленников и предпринимателей, Общественного совета при Минпромторге России, Комитета Государственной думы по промышленности, а также власти регионов.

Как сообщила министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, большое внимание участники коллегии уделили отчёту Минпромторга России о деятельности за прошлый год и задачах на 2017 год.

— В частности, была акцентирована тема развития многоформатной торговли, в том числе расширение возможностей для мобильных торговых точек. Речь идёт о ярмарках, рынках, автомагазинах, автокафе и других передвижных объектах, – говорит Ирина Бажанова.

Минпромторг России подготовил законопроект, в котором устанавливаются общие принципы и правила предоставления новых мест для размещения мобильных торговых объектов, а также закрепляется упрощённый порядок ведения торговой деятельности.

Ирина Бажанова отметила:

«Учитывая размеры территории Поморья, значительную отдалённость от городов многих деревень и посёлков, власти региона заинтересованы в скорейшем принятии этого правого акта. Это не только позволит расширить ассортимент товаров и услуг, доступных сельским жителям, но и будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, повышению его конкурентоспособности».

Ориентировочный срок внесения законопроекта на рассмотрение Госдумы РФ – второй квартал этого года.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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