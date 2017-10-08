Архангельская область рассказала Армении про кластерный подход

В рамках VI Российско-армянского межрегионального форума состоялся круглый стол, посвященный сотрудничеству в области промышленности, информационных технологий и инновационной сфере. Архангельскую область на нём представил заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников.

Участники обсудили тренды в промышленности, которые сегодня существуют в мире. В частности, в Армении сейчас будет разработана новая промышленная политика, которая будет основана на инновациях и цифровизации. По мнению заместителя начальника Департамента внешних связей и программ министерства транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения Виолетты Агаджанян, проекты, связанные с этими направлениями должны обеспечить внутреннюю кооперацию на пространстве евразийского союза и обеспечить выращивание своих производственных и кооперационных цепочек.

Второй тренд – это кастомизация промышленности. По мнению эксперта, сегодня спрос формируется настолько индивидуально, что даже малый и средний бизнес может принимать участие в глобальном разделении руда и предлагать свои услуги и товары через цифровой рынок напрямую большому количеству клиентов.

— И это совершенно другой подход к развитию малого и среднего бизнеса. Необходимо включать все наши предприятия в цифровую повестку, – отметила Виолетта Агаджанян.

Архангельская область поделилась своим опытом реализации промышленной политики в регионе, рассказав про кластерный подход.

«Погружаясь в кластерную тематику, хотелось бы сказать, что это ещё одна эффективная площадка для кооперации. Она создает новые инновационные продукты, повышая эффективность малого и среднего бизнеса, а также крупных компаний. Необходимо подумать, каким образом мы можем привлечь не только предприятия из других регионов, но и из-за рубежа. Если мы берем судостроение, то любая подводная лодка – это конструктор, комплектующие которой имеют различное происхождение, поэтому вопросы кооперации абсолютно очевидны, но проблема заключается в выстраивании целостной системы».

В Архангельской области в настоящее время официально зарегистрировано два кластера: судостроительный и лесопромышленный. Планируется также создать биотехнологический и рыбопромышленный. Кроме того, сейчас активно развивается социальный кластер Архангельской области, который в 2016-2017 годах привлек в регион более 30 миллионов рублей.

Участники дискуссии пришли к обоюдному выводу, что необходимо развивать сотрудничество в инновационной сфере.

Также в рамках форума состоялись пять круглых столов, посвящённых укреплению торгово-экономических отношений России и Армении, развитию двустороннего межрегионального сотрудничества в области туризма, промышленности, сельского хозяйства, информационных технологий и инновационной сферы, а также укреплению двустороннего сотрудничества в гуманитарной сфере.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области