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Сотрудники минлеспрома выявили четыре нарушения закона о гарантиях беспрепятственного доступа в лес

23 октября 16:15 Леспром

С начала года сотрудниками министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области, совместно с представителями  правоохранительных органов были выявлены четыре факта нарушения лесопользователями законодательства, гарантирующего гражданам  беспрепятственный доступ в лес.

Нарушения зафиксированы на арендованных лесных участках в Архангельском, Ижемском, Северодвинском и Лодемском участковых лесничествах.

Напомним, согласно действующему законодательству, передача участка лесного фонда в аренду, в том числе с целью создания охотничьего хозяйства, не ограничивает право граждан свободно и бесплатно пребывать на указанной территории и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих ягод или грибов.

Также арендатор не вправе ограничивать посещение гражданами территории водопользования и вылов рыбы.

В соответствии со статьей 11 Лесного кодекса РФ пребывание людей в лесах может быть ограничено лишь временно в целях обеспечения пожарной и санитарной безопасности насаждений, а также для обеспечения безопасности при выполнении работ. И это исчерпывающий перечень оснований.

Указанные нормы содержатся во всех без исключения договорах об аренде лесных участков.

Для нарушителей условий договора частью 4 статьи 8.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрен  административный штраф. Его сумма варьируется от 800 до 2 000 рублей для граждан и от 40 000 до 80 000 тысяч рублей для юридических лиц.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области

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