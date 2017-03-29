Поморье продолжает добрососедские отношения с губернией Тромс

На полях международного форума «Арктика – территория диалога» продолжается ряд деловых встреч с иностранными делегациями. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов провёл переговоры с губернатором провинции Тромс (Норвегия), председателем правительства губернии Тромс Сесилией Мюрсет.

В основном речь шла о соглашении, заключенном между правительством Архангельской области и администрацией губернии Тромс в 2013 году.

Документ, завершающий действие в 2017 году, закрепляет отношения региона и норвежской стороны в вопросах торгово-экономического сотрудничества, развитии транспорта, улучшения состояния окружающей среды, обмена опытом в местном самоуправлении и образовании, здравоохранении и социальной защите населения, культуре и спорте, определяет векторы молодежного сотрудничества.

— Я предлагаю пролонгировать действующее соглашение и освежить его, наполнив новым содержанием и конкретным планом мероприятий. Это очень важно для каждой из сторон, – подчеркнула Сесилие Мюрсет.

— Наше сотрудничество крайне значимо. Уверен, никакая большая политика не способна разрушить наши теплые отношения. Не потерять эту дружбу, уберечь её от негатива – наша общая задача, – ответил Игорь Орлов.

Добавим, что Сесилии Мюрсет 32 года, она закончила Арктический институт Университета Тромсё и имеет учёную степень кандидата психологических наук.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области