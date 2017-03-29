Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Поморье продолжает добрососедские отношения с губернией Тромс

29 марта 16:10 Арктика – территория диалога Арктика Международные связи
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

На полях международного форума «Арктика – территория диалога» продолжается ряд деловых встреч с иностранными делегациями. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов провёл переговоры с губернатором провинции Тромс (Норвегия), председателем правительства губернии Тромс Сесилией Мюрсет.

В основном речь шла о соглашении, заключенном между правительством Архангельской области и администрацией губернии Тромс в 2013 году. 

Документ, завершающий действие в 2017 году, закрепляет отношения региона и норвежской стороны в вопросах торгово-экономического сотрудничества, развитии транспорта, улучшения состояния окружающей среды, обмена опытом в местном самоуправлении и образовании, здравоохранении и социальной защите населения, культуре и спорте, определяет векторы молодежного сотрудничества.

— Я предлагаю пролонгировать действующее соглашение и освежить его, наполнив новым содержанием и конкретным планом мероприятий. Это очень важно для каждой из сторон, – подчеркнула Сесилие Мюрсет.

— Наше сотрудничество крайне значимо. Уверен, никакая большая политика не способна разрушить наши теплые отношения. Не потерять эту дружбу, уберечь её от негатива – наша общая задача, – ответил Игорь Орлов.

Добавим, что Сесилии Мюрсет 32 года, она закончила Арктический институт Университета Тромсё и имеет учёную степень кандидата психологических наук. 

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Губернатор

29 марта

Поморье про­дол­жа­ет доб­росо­сед­ские отноше­ния с губер­ни­ей Тромс

29 марта

Игорь Орлов встре­тил­ся с пре­зи­ден­том Исландии

29 марта

Аркти­ка: от гло­баль­ных про­ек­тов к раз­ви­тию чело­веч­ес­кого потен­ци­ала

29 марта

Ком­пенса­ция север­ных льг­от: главы аркти­чес­ких тер­рито­рий объе­диня­ют усилия

29 марта

МАФ-2017: В Аркти­ку – через космос!

29 марта

Игорь Орлов – о роли Поморья в Арктике

28 марта

Алмаз­ная раз­вед­ка: власть и биз­нес обсуди­ли перс­пе­ктивы раз­ви­тия отрасли

28 марта

Губер­на­тор Игорь Орлов учре­дил имен­ные сти­пен­дии луч­шим сту­ден­там профтеха

28 марта

Игорь Орлов встре­тил­ся с деле­гаци­ей кит­ай­ской кор­пора­ции «Poly Group»

28 марта

Игорь Орлов открыл про­грамму моло­дёж­ного фору­ма «Аркти­ка. Сде­лано в России»

27 марта

Игорь Орлов обсу­дил с депу­тата­ми Гос­думы повес­тку фору­ма «Аркти­ка – тер­рито­рия диалога»

27 марта

Ири­на Бажа­нова: «Под­держать рыба­ков – зна­чит под­дер­жать жизнь на Белом море»

27 марта

О роли Поморья в осво­ении Аркти­ки – от пер­вого лица

27 марта

Игорь Орлов: «За каж­дым собы­ти­ем аркти­чес­кого фору­ма – прак­тич­ес­кие решения»

25 марта

«Аркти­чес­ких» волон­тё­ров напут­ство­вал губер­на­тор

24 марта

Игорь Орлов встре­тил­ся с участ­ни­ками фору­ма «Аркти­ка. Сде­лано в России»

24 марта

Росг­ва­рдия – днём и ночью на стра­же закона

23 марта

Игорь Орлов в про­грамме «Глав­ная тема»: в дета­лях об аркти­чес­ком форуме

23 марта

Обновл­ён­ный Устьянс­кий семе­нов­од­чес­кий центр гото­вит­ся к пер­вому посеву

Похожие новости

29 марта Общество

Юные архан­гело­гор­од­цы выиг­рали тур­нир «Вод­ник Open»

29 марта Губернатор

Поморье про­дол­жа­ет доб­росо­сед­ские отноше­ния с губер­ни­ей Тромс

29 марта Экономика

Транс­пор­тные про­ек­ты – клю­че­вой фак­тор раз­ви­тия аркти­чес­кого мак­роре­ги­она

29 марта Образование

В аркти­чес­ких вузах в четы­ре раза вырос­ло коли­чес­тво бюд­жетных мест

29 марта Общество

Про­ект «Дети Аркти­ки» помо­жет сох­ранить исто­рию и тра­ди­ции корен­ных наро­дов Севера

29 марта Общество

В сто­лице Поморья откры­лись Зим­ние Аркти­чес­кие игры

29 марта Губернатор

Игорь Орлов встре­тил­ся с пре­зи­ден­том Исландии

29 марта Губернатор

Аркти­ка: от гло­баль­ных про­ек­тов к раз­ви­тию чело­веч­ес­кого потен­ци­ала

29 марта Губернатор

Ком­пенса­ция север­ных льг­от: главы аркти­чес­ких тер­рито­рий объе­диня­ют усилия

29 марта Губернатор

МАФ-2017: В Аркти­ку – через космос!

29 марта Экономика

Архан­гельск на два дня стал аркти­чес­кой сто­ли­цей мира

29 марта Культура

«Голо­са Аркти­ки»: плас­тика, ритм, дыхание

29 марта Районы

«Осно­ва рос­сийс­кой полити­ки в Аркти­ке заклады­ва­ет­ся на муни­ципаль­ном уровне»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия