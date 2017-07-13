Елена Вторыгина вместе с экспертами ОНФ посетила Архангельскую детскую поликлинику № 1

Руководитель экспертной группы ОНФ «Социальная справедливость», депутат Госдумы Елена Вторыгина поблагодарила медперсонал Архангельской детской поликлиники № 1 за доброе отношение к пациентам.

Визит экспертов региональной рабочей группы «Социальная справедливость» в рамках реализации проекта ОНФ «Народная оценка качества» состоялся в рамках июньской региональной недели парламентария.

По информации главного врача поликлиники Олега Коробейникова, на сегодняшний день в детской поликлинике наблюдается почти 16 тысяч юных северян. Кабинет неотложной помощи принимает 17 400 пациентов в год.

Эксперты ОНФ отметили приемлемую работу регистратуры и электронной записи, отсутствие очередей на приём, доброжелательность персонала.

Общественники обратили внимание на старую мебель для пациентов, неудобные и в отдельных местах с дефектами пеленальные столики. Главврач заверил активистов, что в ближайшее время часть мебели будет заменена новой.



В целом общественники были удовлетворены работой детского медицинского учреждения, но вместе с тем выявили и проблемные моменты.



Здание поликлиники было построено в 1974 году и нуждается в капитальном ремонте. 10 лет назад началось строительство дополнительного корпуса поликлиники. После того, как в 2007 году было забито свайное поле, на что был потрачен 21 миллион бюджетных рублей, стройку заморозили. Стоимость всего проекта – около 300 млн рублей.

Олег Коробейников уверен: сегодня нужно строить уже не второй корпус поликлиники, а диагностический центр для всего города. В каждой детской поликлинике есть недостаток тех или иных узких специалистов, их и должен объединить под одной крышей такой центр.

Как пояснила экспертам ОНФ заместитель министра здравоохранения Архангельской области Ольга Тюрикова, кадровый вопрос постепенно будет решаться.

Так, в этом году работать в поликлинику придут трое специалистов – участковый терапевт, стоматолог и врач-инфекционист. Кроме того, здание к осени частично отремонтируют: поменяют окна и обновят фасад.

– Мы пришли к выводу, что у детской поликлиники две проблемы – это дефицит площади и нехватка узких специалистов. Необходимо строительство многофункционального диагностического центра с концентрацией специалистов узкого профиля, – заявила Елена Вторыгина. – Родители подтвердили, что в целом поликлиника оказывает качественные услуги. А как привлечь специалистов к работе в государственных медицинских учреждениях, обсудим вместе со специалистами регионального минздрава.