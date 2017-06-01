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ПМЭФ-2017: Поморье и Газпромбанк подписали соглашение о сотрудничестве

1 июня 17:40 ПМЭФ-2017 Губернатор Инвестиции

Регион и один из крупнейших банков России намерены взаимодействовать при решении приоритетных задач социально-экономического развития Поморья. Подписи под документом поставили губернатор Архангельской области Игорь Орлов и заместитель председателя Правления банка Александр Муранов. Церемония подписания прошла на площадке Санкт-Петербургского международного экономического форума.

Совместная работа в рамках соглашения предполагает взаимодействие по широкому кругу задач – от реализации инвестпроектов до обеспечения населения и организаций высококачественными банковскими услугами, в том числе – в части кредитования малого и среднего бизнеса.

— Это соглашение открывает новые возможности, которые мы намерены совместно реализовать, – отметил Игорь Орлов.

Отметим, что Газпромбанк уже работает на территории региона. В частности, он ведёт комплексное обслуживание фонда капитального ремонта Архангельской области, реализует совместные проекты с учебными заведениями, сотрудничает с крупнейшими предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

— До сих пор мы присутствовали на территории региона отдельными проектами, – сказал Александр Муранов. – Подписание соглашения позволить перейти к системной работе.

Стоит отметить, что Газпромбанк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.

Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики, а его региональная сеть представлена 24 филиалами, расположенными от Калининграда до Южно-Сахалинска.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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