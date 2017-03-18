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«Ночная хоккейная лига» в Архангельской области выходит на финишную прямую

18 марта 14:00 Арктика – территория диалога Спорт

В этом году «НХЛ» проходит в рамках спортивной программы международного форума «Арктика – территория диалога».

В шестом сезоне «Ночной хоккейной лиги» в Архангельской области наступила пора решающих матчей. Хоккеисты проводят игры плей-офф. По результатам этих матчей станут известны команды, которые представят наш регион на всероссийском финале в Сочи, который пройдёт с 3 по 17 мая. Участие в нем примут 149 команд из 76 регионов России.

Уже известно, что в дивизионе «Любитель 18+» путевку в Сочи разыграют архангельский «Ледокол» и новодвинская «Двина». Им предстоит сразиться в финальном матче закрытия регионального этапа VI всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд «Ночная хоккейная лига», который пройдёт в рамках 1 апреля на ледовой арене северодвинского стадиона «Беломорец».

Напомним, в рамках приуроченных к форуму «Арктика – территория диалога» Арктических игр в Архангельске пройдут первенство России по дзюдо, Беломорские игры, юношеский турнир по хоккею с мячом «Водник Open», открытый турнир среди любительских команд по хоккею на валенках, фестиваль «Арктика – территория ГТО», шахматный фестиваль «Поморская ладья» и региональный финал Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд «Ночная хоккейная лига».

Агентство по спорту Архангельской области

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