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Центр «Патриот» объявил конкурс театральных постановок «Война. Победа. Память»

20 марта 15:55 Молодежь

В преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне региональный центр патриотического воспитания объявил областной конкурс театральных и литературно-музыкальных постановок «Война. Победа. Память».

Заявки на участие принимаются с 15 марта до 1 мая этого года. Задачи конкурса – распространение знаний о великом культурном наследии нашей Родины, привлечение внимания молодёжи к историческим событиям, связанным с Великой Отечественной войной.  

— Конкурс мы проводим впервые. Прежде всего, он призван способствовать выявлению юных талантов в области театра и драматургии, интересных творческих коллективов, их поощрению и предоставлению возможности продемонстрировать лучшие спектакли, сценические постановки, в основе которых будет заложен исторический материал на военно-патриотическую и духовно- нравственную тематику, – отметил директор ГАУ АО «Патриот» Евгений Корнюх.  

Принять участие в театральном конкурсе приглашается молодёжь в возрасте от 14 до З0 лет.

Конкурс пройдет в два этапа: с 15 марта по 1 мая 2017 года – приём заявок; со 2 по 5 мая – работа жюри по подготовке графика выступления творческих коллективов.  

Заявки на участие принимаются по электронной почте: patriotcentre@yandex.ru с пометкой «Театральный конкурс».

Положение о конкурсе можно найти на официальном сайте центра «Патриот».

ГАУ Архангельской области «Патриот»

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