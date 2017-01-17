В Архангельске завершился хореографический фестиваль «Сияние Арктики»

Гала-концертом и красочной церемонией завершился в столице Поморья всероссийский фестиваль-конкурс хореографического творчества «Сияние Арктики». Гран-при присуждён образцовой студии эстрадного танца из Архангельска с обязывающим названием «Гран-при».

Более 20 коллективов и исполнителей из десяти городов России приняли участие в конкурсной программе.

— Спасибо за прекрасный праздник, который вы подарили всем нам! Убеждён, что у фестиваля большое будущее. Мы снова ждём вас на архангельской земле! –обратился к участникам «Сияния Арктики» заместитель министра культуры Возраст участников – от 7 до 25 летАрхангельской области Алексей Павлов.

Вручая благодарственные письма организаторам фестиваля, министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко подчеркнул:

«С всероссийского фестиваля «Сияние Арктики» начинается юбилейный для Поморья год – год 80-летия Архангельской области. Это очень интересный творческий проект, который, несомненно, сможет стать частью культурной жизни региона. Правительство области и в дальнейшем будет поддерживать такие инициативы».

С полным списком дипломантов и лауреатов фестиваля «Сияние Арктики» можно ознакомиться здесь.

Министерство образования и науки Архангельской области