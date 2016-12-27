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Принимаются предложения по кандидатам на должность регионального бизнес-омбудсмена

27 декабря 12:20 Бизнес

Экспертный совет при уполномоченном при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей информирует о начале приёма предложений о кандидате на должность регионального бизнес-омбудсмена.

Общественные объединения предпринимателей, действующие на территории Архангельской области, вправе выдвинуть не более двух кандидатов на должность уполномоченного и направить соответствующие предложения о кандидатах в адрес экспертного совета.

Предложения о кандидатах на должность уполномоченного принимаются экспертным советом в рабочие дни по адресу: 163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18, каб. 203.

Документы принимаются с 28 декабря 2016 года по 10 января 2017 года.

Дополнительная информация приложена к новости.

Пресс-служба уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей

Приложения

Перечень необходимых документов

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