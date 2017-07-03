Семейный клуб из Вельска примет участие во всероссийском форуме

Сотрудники областного «Центра поддержки молодой семьи» и представители вельского клуба молодой семьи «Неразлучные друзья» примут участие во всероссийском форуме молодых семей «Семейный клуб: модели, возможности, перспективы».

Мероприятие пройдёт с 4 по 8 июля в Костроме. Его главная задача: создание в регионах типовых моделей клубов молодых семей для реализации общественно полезных услуг, развития сотрудничества и формирования партнёрских связей между учреждениями, организациями, семейными сообществами, органами власти и бизнесом.

В форуме примут участие около 300 человек из разных уголков России, которые поделятся наиболее успешным опытом создания семейных клубов и центров.

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»