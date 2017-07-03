Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Семейный клуб из Вельска примет участие во всероссийском форуме

3 июля 11:40 Семья

Сотрудники областного «Центра поддержки молодой семьи» и представители вельского клуба молодой семьи «Неразлучные друзья» примут участие во всероссийском форуме молодых семей «Семейный клуб: модели, возможности, перспективы».

Мероприятие пройдёт с 4 по 8 июля в Костроме. Его главная задача: создание в регионах типовых моделей клубов молодых семей для реализации общественно полезных услуг, развития сотрудничества и формирования партнёрских связей между учреждениями, организациями, семейными сообществами, органами власти и бизнесом.

В форуме примут участие около 300 человек из разных уголков России, которые поделятся наиболее успешным опытом создания семейных клубов и центров.

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»

Общество

3 июля

Выбрали энер­гети­ку: стройот­ряд «Фотон» полу­чил тру­до­вую путёвку

3 июля

Сем­ей­ный клуб из Вель­ска при­мет учас­тие во все­рос­сийск­ом форуме

3 июля

Связь для Аркти­ки: сов­рем­ен­ная и надёжная

3 июля

Стрел­ки Архан­гель­ской области завое­вали восемь меда­лей на чем­пи­она­те России

30 июня

Жите­лей Новод­винска и Пине­ги познако­мят с про­грам­мой оцен­ки качес­тва жизни в малых городах

30 июня

Веро­ника Яни­чек: «Севе­ряне стали чаще посещать учрежде­ния культуры»

30 июня

В тур­нире по пожар­но-прик­ладно­му спор­ту коман­да Поморья завое­вала две медали

30 июня

Сис­темные про­блемы рос­сийско­го биз­неса обсуди­ли в Ярославле

30 июня

Гости твор­ческо­го мара­фона «Лет­ний вечер в пар­ке» смо­гут про­верить свою финан­со­вую гра­мот­ность

30 июня

ЕГЭ-2017: пер­вые офи­циаль­ные итоги

30 июня

Помор­ские отелье­ры изу­чили стан­дарты гос­тин­ич­ной звёзд­но­сти

30 июня

Общест­вен­ность регио­на обсу­дит фор­миро­ва­ние про­граммы по бла­го­ус­тройству город­ской среды

30 июня

Пер­вый шаг в про­фес­сию: в шко­лах Поморья соз­дано более 340 про­фильных классов

30 июня

Лет­няя оздо­ро­ви­тель­ная кам­па­ния: безо­пас­но и доступно

30 июня

Биз­нес-ом­будс­мен и замес­титель про­куро­ра области про­вели сов­местный приём новод­винск­их предп­ри­ни­ма­те­лей

30 июня

«Вой­на и мифы»: рабо­та уни­каль­ной бес­плат­ной выставки про­длена до 9 июля

30 июня

«Ты не одна»: вмес­те про­тив абортов

29 июня

Пути раз­ви­тия моло­дёж­ного доб­роволь­чес­тва обсуди­ли в Архан­гель­ске

29 июня

Рабо­та­ющие пен­си­оне­ры получи­ли помощь от сенаторов

Похожие новости

3 июля Общество

Сем­ей­ный клуб из Вель­ска при­мет учас­тие во все­рос­сийск­ом форуме

30 июня Общество

«Ты не одна»: вмес­те про­тив абортов

29 июня Общество

Пути раз­ви­тия моло­дёж­ного доб­роволь­чес­тва обсуди­ли в Архан­гель­ске

27 июня Общество

Архан­гельск – меж­реги­ональ­ная пло­щад­ка для луч­ших прак­тик в сфере вос­пита­ния детей

27 июня Общество

Веч­ные цен­ности: семья, мате­ринство, детство

26 июня Губернатор

Поморье начи­на­ет сот­рудни­чес­тво с Фон­дом Андрея Пер­воз­ван­ного

23 июня Общество

Центр под­дер­жки моло­дой семьи гото­вит­ся к Дню борь­бы с нар­кома­ни­ей

23 июня Общество

Госу­дарство, цер­ковь и общество – на стра­же интере­сов детей

23 июня Общество

СМИ приг­лаша­ют при­нять учас­тие в круг­лом столе по осве­ще­нию темы семьи и детства

22 июня Общество

Закон­оп­ро­ект в под­дер­жку мно­год­ет­ных взят на общест­вен­ный контроль

21 июня Общество

Мета­фори­чес­кие карты помога­ют моло­дежи решить пси­хо­ло­ги­чес­кие проблемы

16 июня Общество

В Поморье откры­лась III регио­наль­ная выставка-фо­рум «Вмес­те – ради детей! Вмес­те с детьми»

15 июня Общество

Школа общест­вен­ного дейс­твия: для тех, кто помогает

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия