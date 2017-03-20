Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Игорь Орлов провел встречу с руководителем Онежского района Павлом Смагиным

20 марта 17:15 Районы

Глава региона обратил внимание на два важнейших аспекта, касающихся развития территории. Это работа по включению проектов создания новых рабочих мест в Онеге в программу инвестиций «Фонда развития моногородов», а также участие жителей района в сохранении уникальной природы и историко-культурного комплекса нацпарка «Онежское Поморье».

— Онежскому району было бы полезно изучить опыт Каргопольского и Плесецкого районов, где выстроено тесное взаимодействие с Кенозерским национальным парком. Это пример тесного и плодотворного взаимодействия всех сторон, –  подчеркнул Игорь Орлов.

Ещё одной темой встречи стал вопрос теплоснабжения. Павел Смагин доложил, что все имущество теплоснабжающих организаций в районе передано в концессию. Исключение составляет котельная в деревне Анциферовский Бор. Она отапливает школу, несколько жилых домов, здание администрации и библиотеки. Из-за нерентабельности она не вызвала интереса у инвесторов, и сегодня вопрос ее модернизации силами района не решить. 

С учётом социальной значимости объекта Игорь Орлов дал поручение «Архоблэнерго» в рамках межведомственного взаимодействия проработать вопрос о приёме котельной в собственность с последующей ее модернизацией.

Павел Смагин рассказал губернатору, что работа отделения МФЦ в Онежском районе получает положительные отзывы населения. Теперь такие места, где нет МФЦ или куда не выезжают его специалисты, единичны. Одно из таких мест – поселок Малошуйка.

Учитывая количество жителей и труднодоступность посёлка, Игорь Орлов дал поручение правительству организовать в Малошуйке работу МФЦ.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Губернатор

20 марта

Игорь Орлов про­вел встре­чу с руко­води­те­лем Онежс­ко­го райо­на Пав­лом Смагиным

20 марта

Игорь Орлов: «Мы живём в Арктике»

20 марта

Поморье завер­ша­ет под­гот­ов­ку к аркти­чес­кому форуму

20 марта

Игорь Орлов: «Мы не дол­жны отходить от прин­ципа эко­ло­ги­чес­кого балан­са в Арктике»

19 марта

Глава Поморья поздра­вил моря­ков с Днём под­вод­ника

18 марта

В Архан­гель­ске завер­шился пер­вый общего­род­ской субботник

17 марта

Нико­лай Цука­нов: «На фору­ме в Архан­гель­ске обсу­дим конк­ре­тные пред­ложе­ния в аркти­чес­кое законо­датель­ство»

17 марта

Игорь Орлов: «Повы­ше­ние актив­нос­ти биз­неса в Аркти­чес­кой зоне РФ – воп­рос стра­те­ги­чес­кой важности»

14 марта

Игорь Орлов: «Ар­хангельск ста­нет меж­дуна­род­ной сто­ли­цей Арктики»

14 марта

Игорь Орлов: «Понять Рос­сию, не побы­вав на Солов­ках, невоз­можно»

14 марта

На Виле­ди будут строить новую началь­ную школу

14 марта

Борь­ба с нар­кома­ни­ей: важно пре­дотв­ра­тить пер­вый шаг в пропасть

13 марта

Игорь Орлов оце­нил готов­ность объек­тов, воз­води­мых к аркти­чес­кому форуму

13 марта

Игорь Орлов: «Не про­пус­каю ни одного номе­ра жур­на­ла «Родина»

12 марта

Когда газе­та стар­ше горо­да: 80-ле­тие «Север­ного рабочего»

11 марта

Игорь Орлов: «Нер­ав­нод­уш­ные жен­щины опреде­ля­ют про­цес­сы раз­ви­тия общества»

11 марта

Игорь Орлов: «Зада­ча – сни­зить затраты на «север­ный завоз» и цены для насе­ле­ния»

10 марта

14 марта Петер­бург и Архан­гельск свя­жет теле­мост, посвящ­ён­ный фору­му «Аркти­ка – тер­рито­рия диалога»

10 марта

Время нес­тан­дар­тных решений

Похожие новости

20 марта Губернатор

Игорь Орлов про­вел встре­чу с руко­води­те­лем Онежс­ко­го райо­на Пав­лом Смагиным

20 марта Губернатор

Игорь Орлов: «Мы живём в Арктике»

20 марта Губернатор

Поморье завер­ша­ет под­гот­ов­ку к аркти­чес­кому форуму

20 марта Губернатор

Игорь Орлов: «Мы не дол­жны отходить от прин­ципа эко­ло­ги­чес­кого балан­са в Арктике»

19 марта Губернатор

Глава Поморья поздра­вил моря­ков с Днём под­вод­ника

18 марта Губернатор

В Архан­гель­ске завер­шился пер­вый общего­род­ской субботник

17 марта Губернатор

Нико­лай Цука­нов: «На фору­ме в Архан­гель­ске обсу­дим конк­ре­тные пред­ложе­ния в аркти­чес­кое законо­датель­ство»

17 марта Губернатор

Игорь Орлов: «Повы­ше­ние актив­нос­ти биз­неса в Аркти­чес­кой зоне РФ – воп­рос стра­те­ги­чес­кой важности»

14 марта Губернатор

Игорь Орлов: «Ар­хангельск ста­нет меж­дуна­род­ной сто­ли­цей Арктики»

14 марта Губернатор

Игорь Орлов: «Понять Рос­сию, не побы­вав на Солов­ках, невоз­можно»

14 марта Губернатор

На Виле­ди будут строить новую началь­ную школу

14 марта Губернатор

Борь­ба с нар­кома­ни­ей: важно пре­дотв­ра­тить пер­вый шаг в пропасть

13 марта Губернатор

Игорь Орлов оце­нил готов­ность объек­тов, воз­води­мых к аркти­чес­кому форуму

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия