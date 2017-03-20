Игорь Орлов провел встречу с руководителем Онежского района Павлом Смагиным

Глава региона обратил внимание на два важнейших аспекта, касающихся развития территории. Это работа по включению проектов создания новых рабочих мест в Онеге в программу инвестиций «Фонда развития моногородов», а также участие жителей района в сохранении уникальной природы и историко-культурного комплекса нацпарка «Онежское Поморье».

— Онежскому району было бы полезно изучить опыт Каргопольского и Плесецкого районов, где выстроено тесное взаимодействие с Кенозерским национальным парком. Это пример тесного и плодотворного взаимодействия всех сторон, – подчеркнул Игорь Орлов.

Ещё одной темой встречи стал вопрос теплоснабжения. Павел Смагин доложил, что все имущество теплоснабжающих организаций в районе передано в концессию. Исключение составляет котельная в деревне Анциферовский Бор. Она отапливает школу, несколько жилых домов, здание администрации и библиотеки. Из-за нерентабельности она не вызвала интереса у инвесторов, и сегодня вопрос ее модернизации силами района не решить.

С учётом социальной значимости объекта Игорь Орлов дал поручение «Архоблэнерго» в рамках межведомственного взаимодействия проработать вопрос о приёме котельной в собственность с последующей ее модернизацией.

Павел Смагин рассказал губернатору, что работа отделения МФЦ в Онежском районе получает положительные отзывы населения. Теперь такие места, где нет МФЦ или куда не выезжают его специалисты, единичны. Одно из таких мест – поселок Малошуйка.

Учитывая количество жителей и труднодоступность посёлка, Игорь Орлов дал поручение правительству организовать в Малошуйке работу МФЦ.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области