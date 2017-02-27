Лучшие проекты Северо-Запада в области работы с пожилыми людьми приедут в Архангельск

Будут представлены проекты-победители из Архангельской, Вологодской, Мурманской, Псковской, Тамбовской и Воронежской областей.

Архангельск с 2012 года является центром координации программы «Активное поколение», в рамках которой поддержку получают проекты некоммерческих организаций и инициативных групп, работающих для старшего поколения и вместе с ним.

Общая сумма финансирования таких проектов составила в 2016 году 3,9 миллиона рублей. Большую часть финансирования выделяет инициатор и разработчик программы – благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Координирует программу центр социальных технологий «Гарант».

В нашем регионе она охватила территории от Урдомы до областного центра. Благодаря программе появился сборник «Вкусноговорок» в Устьянах, театральные студии в Черевково и поселке Красное в Ненецком автономном округе, открылся музей «Пезского подворья». Всего в 2017 году поддержку получили 50 проектов, лидерами стали Архангельская и Вологодская области.

28 февраля авторы лучших проектов смогут познакомиться, обменяться опытом, встретиться с экспертами и пройти интенсивное обучение.

Встреча состоится в центре «Леда» по адресу: Архангельск, наб. Северной Двины, д. 84.

По вопросам участия и аккредитации представителей СМИ обращаться по телефону: (8182) 20-65-10.

Архангельский центр социальных технологий «Гарант»