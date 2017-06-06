Семена кремлёвской ёлки высадят в регионах России

В рамках Года экологии дан старт всероссийскому экологическому проекту «Детки кремлёвской ёлки». Планируется, что семена главной новогодней красавицы страны будут высажены в регионах России.

Организатором выступает общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» при поддержке Управления делами Президента Российской Федерации и Федерального детского эколого-биологического центра.

Акция проводится третий год подряд. В этом году, юбилейном для кремлёвской ёлки (в 1937 году после долгого перерыва новогодняя ель была вновь установлена в Кремле), проект решено сделать всероссийским.

Активисты-экологи собрали семена из шишек кремлёвской ёлки. Семена прошли экспертную и лабораторную проверку и отнесены к высшей категории всхожести.

Организаторы проекта при поддержке органов власти регионов и общественных организаций передадут семена для посева юным экологам и участникам школьных лесничеств субъектов РФ.

Часть выращенных ёлочек затем вернётся в Москву для закладки памятной кремлёвской рощи.

По предварительной информации, церемония передачи семян Архангельской области будет приурочена к проведению в регионе слёта школьных лесничеств Северо-Запада России в августе этого года.

Посев планируется произвести в следующем году в теплицах, позволяющих вырастить сеянцы с закрытой корневой системой.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области