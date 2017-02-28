400 миллионов рублей из федерального бюджета получит сельское хозяйство области

Об этом министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова сообщила на первом в этом году межведомственном оперативном штабе по подготовке и проведению весенне-полевых работ в районах.

По плану на 2017 год аграриям Поморья предстоит провести сев яровых культур на площади 14,7 тысячи га и сев озимых культур на площади 0,9 тысячи га.

Сейчас главная задача хозяйств – закупка семян и удобрений для успешного проведения весенне-полевой кампании. Также необходимо организовать работу по подготовке сельхозтехники.

По словам Ирины Бажановой, на сегодняшний день завершена работа по заключению соглашений для предоставления субсидий из федерального бюджета между министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области и Минсельхозом РФ.

В 2017 году на поддержку сельхозтоваропроизводителей региона будет выделено более 400 миллионов рублей из федерального бюджета.

С начала марта министерство АПК и торговли Архангельской области начнёт заключать трёхсторонние соглашения с хозяйствами региона. После подписания необходимых документов начнутся выплаты как из федеральной, так и из областной казны.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области