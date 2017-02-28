Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

400 миллионов рублей из федерального бюджета получит сельское хозяйство области

28 февраля 11:00 Районы Агропром

Об этом министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова сообщила на первом в этом году межведомственном оперативном штабе по подготовке и проведению весенне-полевых работ в районах.

По плану на 2017 год аграриям Поморья предстоит провести сев яровых культур на площади 14,7 тысячи га и сев озимых культур на площади 0,9 тысячи га.

Сейчас главная задача хозяйств – закупка семян и удобрений для успешного проведения весенне-полевой кампании. Также необходимо организовать работу по подготовке сельхозтехники.

По словам Ирины Бажановой, на сегодняшний день завершена работа по заключению соглашений для предоставления субсидий из федерального бюджета между министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области и Минсельхозом РФ.

В 2017 году на поддержку сельхозтоваропроизводителей региона будет выделено более 400 миллионов рублей из федерального бюджета.

С начала марта министерство АПК и торговли Архангельской области начнёт заключать трёхсторонние соглашения с хозяйствами региона. После подписания необходимых документов начнутся выплаты как из федеральной, так и из областной казны.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Экономика

28 февраля

Поморье и Ады­гея под­писа­ли сог­лаше­ние о раз­ви­тии двус­тор­он­них связей

28 февраля

400 мил­ли­онов руб­лей из феде­раль­ного бюд­жета полу­чит сель­ское хоз­яйс­тво области

28 февраля

В рам­ках про­ек­та «Бел­ко­мур»

27 февраля

Игорь Орлов: «Соч­ин­ские дого­вор­ён­ности выве­дут госу­дарст­вен­но-час­тное парт­нёр­ство в регио­не на новый уровень»

27 февраля

Поморье укрепля­ет связи с Вла­дим­ир­ской областью

23 февраля

В аген­стве по тари­фам и ценам обсуди­ли воп­рос измене­ния платы граж­дан за ком­муналь­ные услуги

22 февраля

Глу­бо­ко­вод­ный порт: перс­пе­ктивы инвести­ро­ва­ния и стро­итель­ства

21 февраля

Олег Баче­ри­ков: «Нуж­но выстроить взаи­мод­ейс­твие между влас­тью, пред­при­ятия­ми и про­фте­хом»

21 февраля

Конт­ракт­ное аген­тство сэко­номи­ло областно­му бюд­жету два мил­ли­ар­да рублей

21 февраля

В феде­раль­ном рей­тинге качес­тва про­веде­ния ОРВ Архан­гель­ская область вошла в трой­ку лиде­ров по Севе­ро-Запа­ду

20 февраля

Кадаст­ро­вая пала­та под­вела итоги рабо­ты за 2016 год

20 февраля

60 пред­при­ятий Поморья были бес­платно предс­та­влены в петер­бургс­ком Цен­тре импорто­за­ме­ще­ния

17 февраля

Экспе­рты: Аркти­ка – тер­рито­рия биз­нес-раз­ви­тия

17 февраля

Перс­пе­ктив­ные кадры Поморья оце­нят губер­на­тор и про­фильные министры

16 февраля

Регио­наль­ное мини­мущ­ес­тво при­нима­ет учас­тие в кадаст­ро­вых спорах

15 февраля

Измене­ния в бюд­жет-2017: допол­нитель­ные день­ги нап­ра­вят на доро­ги и сель­ское хозяйство

15 февраля

Депу­таты сог­ласо­вали кан­дида­туры новых замес­тите­лей губер­нато­ра Поморья

15 февраля

Водо­рос­левый ком­би­нат пла­ниру­ет уве­личить объем добы­чи сырья в пять раз

15 февраля

Вик­тор Икон­ни­ков: «Кад­ры – глав­ный ресурс, кото­рый дви­га­ет регион вперёд»

Похожие новости

28 февраля Экономика

400 мил­ли­онов руб­лей из феде­раль­ного бюд­жета полу­чит сель­ское хоз­яйс­тво области

23 января Экономика

Кот­лас­ская пти­цеф­аб­рика на пороге ново­го этапа развития

20 января Экономика

Ситу­ация на потреби­тель­ском рынке Поморья на про­тяже­нии 2016 года оста­валась ста­биль­ной

19 февраля Районы

Олег Широ­кий – абсол­ют­ный чем­пи­он мезен­ских кон­ных сорев­нова­ний 2017 года

13 февраля Губернатор

Помор­ский кар­тофель наби­ра­ет попул­яр­ность на рынке бюд­жетных закупок

8 февраля Районы

В Поморье прис­тупи­ли к раз­раб­от­ке уни­каль­ного про­ек­та в сфере агропрома

6 февраля Районы

«Козья фер­ма» возле «Миножьей гава­ни», или аграрный туризм – рядом

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия