11 проектных заявок представила Архангельская область в программу «Коларктик»

8 и 9 июня в Осло проходит заседание совместного мониторингового комитета программы приграничного сотрудничества «Коларктик», на котором рассматриваются проектные заявки от представителей территорий, входящих в эту программу.

В работе комитета принимает участие директор департамента международных и межрегиональных связей и государственного протокола Алексей Калинин.

Напомним, программа приграничного сотрудничества «Коларктик» – одна из программ ЕС, поддерживающая сотрудничество территорий вдоль внешних границ ЕС. Финансирование проектов, соответствующих программной стратегии, осуществляется правительствами Российской Федерации, Норвегии, Финляндии, Швеции и Евросоюзом.В программу «Коларктик» входят Лапландия (Финляндия), Норрботтен (Швеция), Финнмарк, Тромс, Нурланн (Норвегия), Мурманская область, Архангельская область, Ненецкий автономный округ (Россия).

По словам Алексея Калинина, на рассмотрение комитета представлено 42 заявки с объявленной суммой 17,3 млн евро.

— Архангельская область является одним из самых активных участников программы. Мы представили на рассмотрение 11 проектных заявок, – пояснил Алексей Калинин.

Среди заявителей и партнеров от нашей области выступили Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Корпорация развития Архангельской области, Архангельскавтодор, ряд учреждений культуры.

Также на заседании был рассмотрен вопрос об открытии офиса программы «Коларктик» в Архангельске.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области