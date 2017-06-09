Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

11 проектных заявок представила Архангельская область в программу «Коларктик»

9 июня 13:45 Арктика Международные связи

8 и 9 июня в Осло проходит заседание совместного мониторингового комитета программы приграничного сотрудничества «Коларктик», на котором рассматриваются проектные заявки от представителей территорий, входящих в эту программу.

В работе комитета принимает участие директор департамента международных и межрегиональных связей и государственного протокола Алексей Калинин.

Напомним, программа приграничного сотрудничества «Коларктик» – одна из программ ЕС, поддерживающая сотрудничество территорий вдоль внешних границ ЕС. Финансирование проектов, соответствующих программной стратегии, осуществляется правительствами Российской Федерации, Норвегии, Финляндии, Швеции и Евросоюзом.В программу «Коларктик» входят Лапландия (Финляндия), Норрботтен (Швеция), Финнмарк, Тромс, Нурланн (Норвегия), Мурманская область, Архангельская область, Ненецкий автономный округ (Россия).

По словам Алексея Калинина, на рассмотрение комитета представлено 42 заявки с объявленной суммой 17,3 млн евро.

— Архангельская область является одним из самых активных участников программы. Мы  представили на рассмотрение 11 проектных заявок, – пояснил Алексей Калинин.

Среди заявителей и партнеров от нашей области выступили Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Корпорация развития Архангельской области, Архангельскавтодор, ряд учреждений культуры.

Также на заседании был рассмотрен вопрос об открытии офиса программы «Коларктик» в Архангельске.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Общество

9 июня

Соль­выче­годск вхо­дит в Топ-10 малых горо­дов Рос­сии, попул­яр­ных у туристов

9 июня

Социаль­ный туризм: осо­бен­ные экску­рсан­ты – осо­бен­ное отношение

9 июня

11 про­ек­тных заявок предс­та­вила Архан­гель­ская область в про­грамму «Колар­ктик»

9 июня

Архан­гель­ские стар­тап–ком­ан­ды получи­ли инвести­ции Фонда сод­ейс­твия иннова­ци­ям

9 июня

В День Рос­сии архан­гело­гор­од­цев ожи­да­ет широ­кая спор­тив­ная программа

9 июня

В пред­две­рии Дня Рос­сии в Архан­гель­ске сос­то­ял­ся мно­го­на­ци­ональ­ный концерт

9 июня

Школь­ни­ков и сту­ден­тов приг­лаша­ют на кон­курсы науч­ной сис­темы «Интегра­ция»

9 июня

Общест­вен­ность и экспе­рты обсужда­ют новый регламент исполь­зова­ния земель в зонах охраны памят­ни­ков

9 июня

Финан­совые школы откры­ва­ют­ся на юге области

9 июня

Осно­ва меж­наци­ональ­ного сог­ла­сия – ува­же­ние к дру­гой культуре

9 июня

Япон­ский лек­тор поделит­ся опы­том раз­ви­тия туризма

8 июня

Объяв­лен кон­курс иннова­ци­он­ных социаль­ных проектов

8 июня

Социаль­но ориен­тиро­ван­ным неком­мерч­ес­ким органи­заци­ям – «зелё­ный свет»!

8 июня

В Архан­гель­ске начал рабо­ту Север­ный меж­наци­ональ­ный форум

8 июня

Област­ная воен­но-спор­тив­ная игра «Спец­наз» сос­то­ит­ся в При­мор­ском районе

8 июня

В День Рос­сии в Мос­кве прой­дёт праз­дник наци­ональ­нос­тей

8 июня

От «Куль­тур­ной сре­ды» – к «Куль­тур­ному саквояжу»

8 июня

Новый спор­тзал откры­лся в област­ном Доме молодёжи

8 июня

Игорь Орлов поздра­вил социаль­ных работ­ни­ков с про­фес­си­ональ­ным празд­ни­ком

Похожие новости

9 июня Общество

11 про­ек­тных заявок предс­та­вила Архан­гель­ская область в про­грамму «Колар­ктик»

6 июня Общество

Лев Левит: «Раз­ви­тие Аркти­ки невоз­можно без сот­рудни­чес­тва»

31 мая Общество

Завер­шено соз­да­ние Наци­ональ­ного атласа Арктики

29 мая Губернатор

Игорь Орлов поста­вил задачу навес­ти поря­док в сфере нес­таци­онар­ной тор­говли Архан­гель­ска

24 мая Экономика

Вик­тор Пав­ленко: «Об­ласть пред­ложи­ла идеи, кото­рые важны для всей Аркти­чес­кой зоны РФ»

19 мая Общество

Гене­раль­ный кон­сул Нор­ве­гии в Мур­манске: «Мы суме­ли выстроить осно­ву для диалога»

18 мая Общество

15 луч­ших бой­цов сту­ден­ческ­их отря­дов СЗФО отпра­вят­ся на убор­ку Арктики

15 мая Общество

Лев Левит: «Убор­ка Аркти­ки – наци­ональ­ная задача»

12 мая Губернатор

Штаб-квар­тира Ассо­ци­ации тор­гово-про­мыш­ленных палат север­ных тер­рито­рий раз­мес­тится в Архан­гель­ске

22 апреля Общество

В Архан­гель­ской области вос­ста­но­вят помор­ский кар­бас и отпра­вят­ся на нём на Соловки

21 апреля Экономика

Вик­тор Икон­ни­ков: «Ар­кти­ка – тер­рито­рия диа­лога» задала тон фору­му в Крас­но­яр­ске»

18 апреля Общество

Имя Нико­лая Лавё­рова прис­во­ено Феде­раль­ному цен­тру комп­ле­кс­ного изу­че­ния Арктики

26 мая Общество

Вик­тор Икон­ни­ков: «У Архан­гель­ской области и Гер­ма­нии есть потен­ци­ал для рас­шире­ния сот­рудни­чес­тва»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия