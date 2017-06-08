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Игорь Орлов:
«В межбюджетных отношениях нужно учитывать специфику Севера»

8 июня 17:45 Экономика Бюджет
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Глава Поморья Игорь Орлов принял участие в работе Правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Козака. Ключевым вопросом заседания стала проблематика межбюджетных отношений.

Перед комиссией, созданной в мае прошлого года, стоят задачи по выработке единых принципов и подходов к применению механизмов стратегического и территориального планирования, формированию и предоставлению межбюджетных трансфертов, а также реализации инструментов регионального развития.

Как сообщил Игорь Орлов, на заседании комиссии министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о создании и фактической готовности к запуску автоматизированной системы ведения реестра расходных обязательств субъектов РФ и муниципальных образований. Такая система позволит в оперативном режиме наблюдать динамику расходных обязательств региональных и местных властей.

Помимо этого, Антон Силуанов проинформировал о некоторых новациях и сформулировал ряд новых подходов в сфере межбюджетных отношений и распределении трансфертов из федерального бюджета.

Отдельной темой разговора стала ответственность регионов за выполнение соглашений с Министерством финансов РФ, в том числе – в части предоставления бюджетных кредитов для замещения коммерческих заимствований.

— Поднятые вопросы крайне актуальны, – отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов. – Сегодня перед всеми уровнями власти стоит задача –сократить уровень дифференциации экономического развития регионов и материального благосостояния людей.

Глава Поморья добавил, что в предложениях федерального Минфина не в достаточной степени учтена объективная специфика северных территорий.

— Такой учет необходим для более справедливого распределения всех видов финансовой помощи из федерального бюджета, будь то дотации на выравнивание, субсидии или бюджетные кредиты, – подчеркнул Игорь Орлов. – Это касается не только Архангельской области, но и целого ряда других регионов. Мы представили свои предложения по данному вопросу, и есть все основания полагать, что Дмитрий Козак нас услышал.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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