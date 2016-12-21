23 декабря с 15:00 до 16:30 на «телефоне здоровья» (8182) 21-30-36 постоянная тема – «Стоп, инсульт!».

На вопросы северян ответит врач-невролог отделения сердечно-сосудистой хирургии Архангельской областной клинической больницы, врач-паркинсонолог Нина Хасанова. Она расскажет о профилактике инсульта и лечении его последствий.

Инсульт – заболевание, при котором в результате прекращения поступления крови в головной мозг, из-за закупорки артерии или разрыва стенки сосуда, происходит повреждение или гибель нервных клеток. В результате развивается нарушение мозгового кровообращения с одновременным повреждением ткани мозга и расстройством его функций.

Этот недуг является одной из главных причин смерти и инвалидности как в мире, так и в России. К группе риска относятся люди, у которых присутствуют основные факторы, показывающие предрасположенность к инсульту. Их несколько:

один (или более) из ваших кровных родственников перенес инсульт или инфаркт миокарда;

у вас диагностирована склонность к микротромбообразованию;

вы страдаете артериальной гипертонией, стенокардией, дисциркуляторной энцефалопатией;

вы больны сахарным диабетом;

вы курите или злоупотребляете алкоголем;

у вас нарушен липидный (холестериновый) обмен, вес тела значительно больше нормы;

у вас уже были или есть нарушения мозгового кровообращения: нейроциркуляторная дистония, транзиторные ишемические атаки, гипертонический церебральный криз.

Министерство здравоохранения Архангельской области