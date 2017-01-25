Игорь Орлов вручит наградные листы семьям героев Победы

27 января в 12:00 в правительстве региона состоится заседание межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию при губернаторе области.

Совещание откроет торжественный момент – в рамках мероприятий проекта «Герои Великой Победы» глава региона вручит копии приказов о награждении и наградных листов родственникам бойцов и командиров Красной Армии, получивших награды во время Великой Отечественной войны.

Всего, по данным Российского государственного военно-исторического архива, боевыми наградами в 1941-1945 годах было награждено около 88 тысяч уроженцев Архангельской области



Начальник управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалев отметил, что областная акция «Герои земли Поморской» реализуется на территории региона с 2008 года. Работа ведётся совместно с региональным отделением «Поискового движения России».



— Акция получила поддержку на федеральном уровне и рекомендована к распространению в регионах Северо-Запада России, – отметил Григорий Ковалев.

В повестке дня координационного совета – вопросы развития юнармейского движения на территории Архангельской области, перспективные направления работы регионального центра патриотического воспитания как базовой площадки для развития общественных организаций патриотической направленности. Также будет рассмотрен план работы межведомственного координационного совета в 2017 году.

Приглашается пресса. Аккредитация по телефону – 20-06-55.

ГАУ Архангельской области «Патриот»