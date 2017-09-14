Андрей Поташев проверил исполнение контракта по благоустройству двора в Соломбале

Как пояснили подрядчики, все работы ведутся в соответствии с графиком

Во время программы ГТРК «Поморье» «Главная тема», посвящённой реализации проекта по формированию комфортной городской среды, председатель «МЖК Соломбала» Любовь Леонтьева рассказала министру ТЭК и ЖКХ Архангельской области Андрею Поташеву об участии в проекте.

Она выразила опасения, что подрядчик, реализующий проект благоустройства двора в доме № 7, корпус 1 по улице Советской, может не уложиться в сроки. Особое беспокойство вызывали сроки укладки асфальта. Тогда Андрей Поташев пообещал лично проверить ход выполнения работ.

С 15 сентября асфальт начнут укладывать во дворе домаВо дворе дома по улице Советская в Соломбале Андрей Поташев вновь встретился с Любовью Леонтьевой, а также заместителем главы администрации Соломбальского округа Дмитрием Поповым и представителями подрядных организаций.

Как пояснил представитель подрядчика ООО «Компания Элина» Евгений Коротяев, все работы ведутся в соответствии с графиком. Территория подготовлена к асфальтированию, заменён бордюрный камень, демонтированы старые металлические конструкции, «подняты» колодцы, в подготовленный грунт высажены кусты сирени, работы по озеленению продолжаются.

— Тренажерное оборудование, скамейки, ограждение для спортивной площадки закуплено и находится на складе. Установка будет производиться после укладки асфальта. Асфальтирование по графику завершается 18 сентября. Срок сдачи объекта по контракту – 22 октября, но я уверен, что работы будут закончены гораздо раньше, – рассказал представитель подрядной организации.

Асфальтированием дворового проезда по договору субподряда занимается ЗАО «АГСУМ». Его представитель доложил министру, что все асфальтовые работы во дворе дома будут выполнены в срок, то есть до 18 сентября.

В настоящее время завершается подготовка к асфальтированию большого участка, находящегося рядом, в 1-м Банном переулке, и с 15 сентября асфальтоукладчик приступит к общим работам, начиная со двора дома.

— Отставаний по графику нет. Я вижу, что работы активно ведутся. Материалы есть, техника работает, но предлагаю нам еще раз связаться 18 сентября, чтобы проконтролировать сдачу асфальтового покрытия, – обратился Андрей Поташев Андрей Поташев поблагодарил Любовь Леонтьеву за активное участие в проекте по формированию комфортной городской среды к председателю ТСЖ Любови Леонтьевой.

Он поблагодарил её за активное участие в проекте по формированию комфортной городской среды.

Отметим, что «МЖК Соломбала» не только стало инициатором создания спортивной площадки во дворе дома, но и приняло финансовое и трудовое участие в реализации проекта и намерено взять новый объект на баланс.

Общая стоимость проекта благоустройства составила 3,7 миллиона рублей, из них 200 тысяч рублей – вклад ТСЖ.

Андрей Поташев напомнил, что в этом году в Архангельской области будет отремонтировано 170 дворов, 53 общественных территории и 12 парков. Общий объём финансирования работ превысит 280 миллионов рублей.

Со следующего года проект по формированию комфортной городской среды будет действовать в рамках региональной программы, рассчитанной до 2022 года.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области