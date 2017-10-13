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В Архангельске начала работу Международная конференция по безопасности дорожного движения

13 октября 15:20 Безопасность Транспорт Архангельск
Председатель правления Гильдии автошкол России Сергей Лобарев призвал выработать предложения по улучшению системы подготовки водителей
Председатель правления Гильдии автошкол России Сергей Лобарев призвал выработать предложения по улучшению системы подготовки водителей

Ассоциация автомобилистов и автошкол Архангельской области совместно с Гильдией автошкол России и Фондом экономических программ проводит в Архангельске I Международную конференцию «Безопасность дорожного движения: диалог власти, бизнеса и институтов гражданского общества»

В работе конференции принимают участие представители Норвежской администрации общественных дорог (Северное отделение) – государственного агентства в структуре Министерства транспорта и связи Норвегии, руководители автошкол Северной Норвегии, эксперты по безопасности дорожного движения из Нидерландов, а также представители российских сообществ: Национального союза автошкол, Союза автошкол Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Карельской республиканской ассоциации «За безопасность дорожного движения».

Партнером в проведении конференции выступает один из лидеров отечественного машиностроения ПАО «АВТОВАЗ». 

По словам председателя правления НП «Гильдия автошкол России» Сергея Лобарева, основными вопросами профессиональной дискуссии станут пути формирования механизма непрерывной многоуровневой системы образования участников дорожного движения, а также критерии оценки качества подготовки участников дорожного движения в России. Также будет представлен международный опыт повышения безопасности дорожного движения.

Руководитель дорожного департамента Норвегии Йорн Симонсен отметил, что в его стране за последние четыре года значительно снизилось количество ДТП с участием начинающих водителей. По его мнению, позитивная статистика стала следствием целого комплекса мер. Это образовательные программы для детей, начиная с дошкольного возраста, наличие испытательного срока для водителей-новичков, строгость наказания при нарушении правил, контроль качества дорог.

Его поддерживает коллега из Нидерландов Тон Даггерс, отмечая, что образование будущих водителей в Голландии начинается с тех пор, когда они ещё являются дошкольниками-пешеходами. Потом, повзрослев, граждане пересаживаются на велосипед или мопед.

Именно обучение будущих водителей станет одной из главных тем двухдневной конференции. По мнению руководителя Ассоциации автомобилистов и автошкол Архангельской области Алексея Нестеренко, Архангельская область может стать площадкой по обсуждению вопросов качества подготовки водителей, устранению коррупционной составляющей при получении водительского удостоверения, использованию современных технологий, методик в процессе допуска граждан к управлению транспортным средством в Северо-Западном федеральном округе.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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