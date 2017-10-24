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Николай Цуканов:
«Решение о приобретении нейрохирургического микроскопа уже принято»

24 октября 14:00 Персоны
Николай Цуканов сообщил, что из резервного фонда Президента планируется выделение средств на приобретение нового операционного оборудования
Николай Цуканов сообщил, что из резервного фонда Президента планируется выделение средств на приобретение нового операционного оборудования

Во время рабочей поездки в Архангельск полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов посетил Первую городскую клиническую больницу имени Е.Е. Волосевич.

– В настоящее время это одно из крупных лечебных учреждений области, которое оказывает первичную медико-санитарную помощь в амбулаторно-поликлинических условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в стационарных условиях в круглосуточном режиме населению города Архангельска и Архангельской области, – рассказал главный врач больницы Сергей Красильников.

Сергей Красильников: «Врачи-нейрохирурги Первой гордской выполняют в год около тысячи оперативных вмешательств»Ежегодно стационарные виды лечения в ней получают более 28,5 тысячи пациентов, из них в 2016 году почти 70 % поступили по экстренным показаниям. Высокотехнологичную медицинскую помощь получают ежегодно около 2 000 человек.

Как проинформировали полномочного представителя, врачи-нейрохирурги клиники выполняют в год около тысячи оперативных вмешательств. Почти 50 % операций проводится с использованием нейрохирургического микроскопа. В том числе – при геморрагических инсультах, аневризмах и опухолях головного мозга.

На сегодняшний день отделение оснащено микроскопом, который был введён в эксплуатацию в 2004 году и уже полностью исчерпал свой ресурс.

Николай Цуканов обратил внимание на то, что в Архангельской области отмечаются высокие показатели смертности от болезней системы кровообращения, новообразований.

Больница, где проводятся нейрохирургические операции, в том числе и онкологические, должна быть оборудована высокотехнологичным медицинским оборудованием.

Он проинформировал коллектив учреждения, что из резервного фонда Президента Российской Федерации планируется выделение средств на приобретение операционного оборудования.

– Система здравоохранения – основополагающая, и всё, что даёт возможность продлить жизнь пациента, – важно. Решение о приобретении нейрохирургического микроскопа уже принято. Если есть необходимость в Высокотехнологичную медицинскую помощь в клинике получают ежегодно около 2 000 человекприобретении и второго микроскопа, нужно подготовить документацию и подать заявку уже в этом году. Мы ваше обращение поддержим, – подчеркнул Николай Цуканов.

Как отметили специалисты, приобретение современного нейрохирургического микроскопа будет способствовать улучшению качества медицинской помощи, сокращению сроков нетрудоспособности, послужит важным фактором, позволяющим снизить больничную летальность и общую смертность населения Архангельской области от сердечно-сосудистых заболеваний и новообразований головного и спинного мозга, улучшить качество жизни пациентов.

Также в ходе посещения больницы полномочный представитель интересовался организацией работы приёмного отделения, состоянием больничных помещений, а также благоустроенностью прилегающих территорий.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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