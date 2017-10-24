Николай Цуканов сообщил, что из резервного фонда Президента планируется выделение средств на приобретение нового операционного оборудования

Во время рабочей поездки в Архангельск полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов посетил Первую городскую клиническую больницу имени Е.Е. Волосевич.

– В настоящее время это одно из крупных лечебных учреждений области, которое оказывает первичную медико-санитарную помощь в амбулаторно-поликлинических условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в стационарных условиях в круглосуточном режиме населению города Архангельска и Архангельской области, – рассказал главный врач больницы Сергей Красильников.

Сергей Красильников: «Врачи-нейрохирурги Первой гордской выполняют в год около тысячи оперативных вмешательств»Ежегодно стационарные виды лечения в ней получают более 28,5 тысячи пациентов, из них в 2016 году почти 70 % поступили по экстренным показаниям. Высокотехнологичную медицинскую помощь получают ежегодно около 2 000 человек.

Как проинформировали полномочного представителя, врачи-нейрохирурги клиники выполняют в год около тысячи оперативных вмешательств. Почти 50 % операций проводится с использованием нейрохирургического микроскопа. В том числе – при геморрагических инсультах, аневризмах и опухолях головного мозга.

На сегодняшний день отделение оснащено микроскопом, который был введён в эксплуатацию в 2004 году и уже полностью исчерпал свой ресурс.

Николай Цуканов обратил внимание на то, что в Архангельской области отмечаются высокие показатели смертности от болезней системы кровообращения, новообразований.

Больница, где проводятся нейрохирургические операции, в том числе и онкологические, должна быть оборудована высокотехнологичным медицинским оборудованием.

Он проинформировал коллектив учреждения, что из резервного фонда Президента Российской Федерации планируется выделение средств на приобретение операционного оборудования.

– Система здравоохранения – основополагающая, и всё, что даёт возможность продлить жизнь пациента, – важно. Решение о приобретении нейрохирургического микроскопа уже принято. Если есть необходимость в Высокотехнологичную медицинскую помощь в клинике получают ежегодно около 2 000 человекприобретении и второго микроскопа, нужно подготовить документацию и подать заявку уже в этом году. Мы ваше обращение поддержим, – подчеркнул Николай Цуканов.

Как отметили специалисты, приобретение современного нейрохирургического микроскопа будет способствовать улучшению качества медицинской помощи, сокращению сроков нетрудоспособности, послужит важным фактором, позволяющим снизить больничную летальность и общую смертность населения Архангельской области от сердечно-сосудистых заболеваний и новообразований головного и спинного мозга, улучшить качество жизни пациентов.

Также в ходе посещения больницы полномочный представитель интересовался организацией работы приёмного отделения, состоянием больничных помещений, а также благоустроенностью прилегающих территорий.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области