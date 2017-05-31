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В правительстве Поморья подвели итоги реализации программы экономического развития региона

31 мая 10:30 Бизнес Инвестиции

На очередном заседании правительства был утверждён отчёт о реализации в 2016 году государственной программы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014–2020 годы)».

По итогам 2016 года общий объём финансирования госпрограммы составил 271,1 миллиона рублей, при этом около 40 % общего объёма средств были направлены на развитие малого и среднего предпринимательства. По сравнению с 2015 годом сумма сократилась на 32 %, в том числе почти на 60 % снизился объем федерального софинансирования.

Однако, как отметил министр экономического развития Семён Вуйменков, даже при сокращении объёмов финансирования региону удалось достичь большинства целевых показателей.

Наблюдается положительная динамика по объёмам инвестиций в основной капитал – по сравнению с 2015 годом этот показатель вырос в отчётном периоде на 41 %, составив при этом 90,8 миллиарда рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Формирование благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности» было заключено два соглашения с инвесторами о сопровождении проектов. Это позволило привлечь около 16,5 миллиарда рублей инвестиций.

Микрозаймы работают!

В рамках помощи малому и среднему бизнесу в 2016 году был сделан акцент на оказание «возвратных» мер поддержки, обеспечивающих капитализацию вложенных средств.

— «Возвратные» механизмы являются приоритетными и на федеральном, и на региональном уровне в связи с тем, что позволяют существенно сократить риски потери бюджетных средств, – пояснил Семён Вуйменков. – Отмечу также, что благодаря переходу от прямой финансовой поддержки, несмотря на двукратное сокращение федерального софинансирования, удалось предотвратить значительное сокращение предпринимателей, получивших государственную поддержку.

Отметим, что «возвратные» механизмы поддержки уже доказали свою эффективность. Так, благодаря докапитализации региональной микрокредитной организации в 2016 году было выдано более 200 займов на общую сумму около 160 миллионов рублей, в результате за прошлый год заёмщиками было сохранено и создано около 2 300 рабочих мест.

Оборот продукции и услуг, производимых субъектами МСП вырос по сравнению с 2015 годом на 13,3 % и составил более 192,8 миллиарда рублей, при этом оборот продукции и услуг суммарно составил около 610 миллиардов.

С федеральной поддержкой

Объём федеральных средств, привлекаемых в регион в рамках реализации государственных программ в отчётном периоде возрос почти на 6 %, составив 10,8 миллиарда рублей.

Привлечение ресурсов федерального центра является одним из важнейших направлений работы министерства.

В 2016 году были заключены соглашения с крупнейшими федеральными институтами развития: Фонд развития промышленности, Фонд развития моногородов, Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства. Подготовлена основа для участия Архангельской области в федеральной повестке по данным направлениям.

— Безусловно, стоит отметить успехи наших коллег. В 2016 году была усовершенствована система организации государственных закупок, повышен уровень их централизации и снижен удельный вес несостоявшихся процедур, – сообщил Семён Вуйменков. – В результате снижения максимальной цены в 2016 году экономия областного бюджета составила около 1,8 миллиарда рублей.

Еще более значительные показатели были достигнуты благодаря изменению механизмов тарифного регулирования – экономия средств потребителей составила около 10 миллиардов рублей.

Пробелы и недостатки учтены

Министерством экономического развития ведется глубокий анализ всех реализуемых программ. Своеобразная инвентаризация направлена на выявление наиболее эффективных инструментов развития и усиление их использования.

— В 2016 году был впервые подготовлен сводный доклад о реализации и об оценке эффективности госпрограмм Архангельской области. При этом выявленные пробелы и недостатки были учтены при подготовке новой методики оценки эффективности, принятой в 2016 году, – отметил Семён Вуйменков. – Благодаря внесённым изменениям стала проводиться оценка вклада каждого исполнительного органа государственной власти в реализацию конкретной программы.

В государственную программу «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014–2020 годы)» входят подпрограммы:

  • «Формирование благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности»;
  • «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Архангельской области»;
  • «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области»;
  • «Совершенствование организации государственных закупок»;
  • «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области»;
  • «Развитие промышленности Архангельской области» (финансирование предусмотрено с 2018 года).

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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